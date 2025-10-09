خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت فارس خبرداد؛

آماده‌باش کامل برای میزبانی تاریخی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»

با نهایی شدن طرح‌ها، هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی، استان فارس خود را برای برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی کشور آماده کرده است؛ رویدادی که می‌تواند دروازه‌ای تازه به‌سوی توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و تعامل جهانی باشد.

به گزارش ایلنا،  مدیرکل صمت فارس  در جلسه نهایی جمع‌بندی اقدامات اجرایی و هماهنگی‌های مرتبط با برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» که  در محل نمایشگاه بین المللی استان فارس  _ گلستان شیراز برگزار شد از آمادگی کامل استان برای میزبانی باشکوه این نمایشگاه بین‌المللی خبرداد.

  کریم مجرب با اشاره به برنامه ریزی بیش از ۵۰ برنامه و نشست تخصصی در قالب کارگروه‌ها، کمیته‌ها و میزهای ملی،  در حین برگزاری نمایشگاه تأکید کرد: «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه سکوی پرتابی برای نمایش توانمندی‌های فارس، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تعاملات بین‌المللی خواهد بود.

مجرب افزود: تمرکز اصلی این رویداد بر ایجاد زیرساخت‌های نوآورانه، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و فراهم‌سازی فرصت‌های جدید اشتغال و کارآفرینی در سطح استان است.

وی همچنین از همکاری منسجم و هدفمند میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و کارشناسان حوزه صنعت، فناوری و گردشگری تقدیر کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، نمایشگاهی در شأن فارس و ایران برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل صمت فارس با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و فرهنگی فارس به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، اظهار داشت: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ می‌تواند نقشه راهی برای توسعه پایدار و تعامل سازنده با جهان باشد.

در این جلسه همچنین رؤسای کمیته‌های هفت‌گانه با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات، از آمادگی کامل مجموعه‌های تحت مدیریت خود برای اجرای دقیق برنامه‌ها و برگزاری مطلوب رویداد خبر دادند.

نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» قرار است از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شیراز برگزار شود و حضور فعال سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سایر نقاط جهان، این رویداد را به یکی از مهم‌ترین اتفاقات تقویم اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

