کسب رتبه اول همایش بین المللی صلح و ورزش توسط خبرنگار ایلنا استان کرمانشاه
سارا دشتی " خبرنگار خبرگزاری ایلنا کرمانشاه و مدیر مسئول پویندگان غرب موفق به کسب رتبه اول در نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش شد.
به گزارش ایلنا ،با همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
این همایش با هدف ترویج صلح و همبستگی بین ملتها و بهرهگیری از قدرت ورزش و رویدادهای ورزشی برای توسعه این امر مهم و پرداختن به جنبههای علمی، هنری و رسانهای صلح از طریق ورزش برگزار گردید.
اجرای این همایش توسط کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک و با همکاری انجمن مدیریت ورزشی ایران و همچنین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار و با سخنرانی اساتید و صاحب نظران حوزه صلح و ورزش ادامه یافته و با معرفی آثار برگزیده علمی، مطبوعاتی و هنری و اهدای جایزه ویژه صلح و ورزش خاتمه یافت.
این درحالیست که خبرنگار ایلنا با یک گزارش خبری با عنوان "ورزش صحنه ای برای همبستگی و دیپلماسی جهانی " به قلم سارا دشتی، خبرنگار ایلنا در این همایش حضور داشت که در آئین اختتامیه همایش که با حضور مسئولان حوزه ورزش و کمیته المپیک و خبرنگاران و عکاسان خبری برگزار شد با اهدای لوح تقدیر به امضای دبیرکل کمیته المپیک کشور و همچنین رئیس کمیسیون صلح و ورزش این کمیته و تندیس همایش تقدیر شد.
منیر (سارا) دشتی دارای مدرک دکترای علوم سیاسی با گرایش روابط بینالملل و از خبرنگاران با سابقه حوزههای ورزش و اجتماعی و سیاسی، عضو هیأت مدیره انجمن ورزشینویسان استان کرمانشاه، مدیرمسئول هفتهنامه پویندگان غرب و مسئول خبرگزاری ایلنا در استان کرمانشاه است.