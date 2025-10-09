خبرگزاری کار ایران
کلنگ ساخت باند دوم جاده کلواری در چهارمحال و بختیاری بر زمین خورد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی ساخت باند دوم چهارخطه جاده کلواری به قرح در شهرستان فلارد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی امروز  در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت باند دوم جاده چهارخطه کلواری به قرح در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ارتقای ایمنی جاده‌ها و تسهیل دسترسی‌های ارتباطی  از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در این استان است.

وی افزود: قرار است این پروژه در مدت دو سال به بهره‌برداری برسد، جاده کلواری به قرح در شهرستان فلارد از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب استان است.

مردانی بیان کرد: ساخت این جاده چهارخطه می‌تواند در کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و رونق اقتصادی منطقه تاثیر مستقیم داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با تامین اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود این پروژه در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

