کلنگ ساخت باند دوم جاده کلواری در چهارمحال و بختیاری بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت باند دوم جاده چهارخطه کلواری به قرح در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ارتقای ایمنی جاده‌ها و تسهیل دسترسی‌های ارتباطی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در این استان است.

وی افزود: قرار است این پروژه در مدت دو سال به بهره‌برداری برسد، جاده کلواری به قرح در شهرستان فلارد از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب استان است.

مردانی بیان کرد: ساخت این جاده چهارخطه می‌تواند در کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و رونق اقتصادی منطقه تاثیر مستقیم داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با تامین اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود این پروژه در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

انتهای پیام/