انتصاب نخستین شهردار زن در مازندران
در حکمی از سوی مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر کیاکلا، ملیحه کریمیان کناری به عنوان شهردار این شهر منصوب شد.
به گزارش ایلنا، با صدور حکم رسمی از سوی استاندار مازندران و بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر کیاکلا، خانم ملیحه کریمیان کناری به عنوان شهردار این شهر منصوب شد. این انتصاب نهتنها یک گام مهم در مسیر توانمندسازی زنان در عرصه مدیریت شهری است، بلکه نقطهی عطفی در تاریخ استان مازندران به شمار میرود؛ چرا که برای نخستینبار، یک زن بر کرسی شهرداری در این استان تکیه میزند.
در متن حکم صادره، ضمن اشاره به مفاد قانونی مربوط به انتخاب شهرداران، بر ضرورت پایبندی به اصول معماری اسلامی-ایرانی، شفافیت در فرآیندهای اجرایی، عدالتمحوری در خدمترسانی، و توجه ویژه به ظرفیتهای جوانان، بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان تأکید شده است.
استاندار مازندران در این حکم، از شهردار جدید خواسته است با استعانت از پروردگار و در چارچوب قانون اساسی، سند چشمانداز و برنامه هفتم توسعه، با همکاری شورای اسلامی شهر، در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.
از جمله محورهای مأموریتی تعیینشده برای شهردار کیاکلا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- گسترش نمادهای دین و اخلاق در سیمای شهری
- مبارزه جدی با فساد و شفافسازی فرآیندها
- تسریع در خدمترسانی و پوشش فراگیر خدمات شهری
- توجه به توسعه پایدار، محیط زیست و ارتقای فضای سبز
- تقویت نشاط فرهنگی و اجتماعی و آبادانی مراکز معنوی
- تکریم شهروندان و جلب اعتماد عمومی
- نوآوری در ارائه خدمات و تقویت مشارکتهای مردمی
این انتصاب، نویدبخش آغاز فصلی تازه در مدیریت شهری استان مازندران است؛ فصلی که در آن، زنان نهتنها دیده میشوند، بلکه در جایگاه تصمیمگیری و اجرا، نقشآفرینی میکنند.