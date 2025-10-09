استاندار چهارمحال و بختیاری:
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق شعار سال ضروری است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امسال بهنام «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب اسلامی نام گذاری شده است و استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای تحقق این شعار ضروری می باشد.
به گزارش ایلنا، جعفر مردانی شامگاه چهارشنبه در آیین استقبال از رایزنان و مقامات کشورهای هند، روسیه و کویت در فرودگاه بینالمللی شهرکرد، با اشاره به نامگذاری سال بهنام «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب اسلامی، بر لزوم استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای تحقق این شعار تاکید کرد.
مردانی با اشاره به راهاندازی مرکز «شنبههای سرمایهگذاری» با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، افزود: برای رفع معضل بیکاری و افزایش تولید و اشتغال، باید به سمت جذب سرمایهگذار و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری حرکت کنیم.
وی شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان را فرصتی ویژه برای سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: ۱۸ درصد بادام کشور در سامان تولید میشود و سرمایهگذاران میتوانند در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول ورود کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای گردشگری، کشاورزی و صنعت، خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری زمینههای مناسبی برای سرمایهگذاری دارد.
بادام چهارمحال و بختیاری را جزو باکیفیتترین بادامهای جهان است
دینش سینگ،رایزن اقتصادی سفارت هند در ایران، با سفر به شهرکرد، هدف از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری را شرکت در جشنواره بادام و آشنایی با ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه بادام اعلام کرد.
وی بادام چهارمحال و بختیاری را جزو باکیفیتترین بادامهای جهان دانست و افزود: هند به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان بادام در جهان، به دنبال تنوع بخشیدن به منابع وارداتی این محصول است.
دینش سینگ گفت: این سفر دو روزه آخرین سفر نخواهد بود و او در دوران دو ساله مأموریت خود در ایران، مجدداً برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره ارزش بادام به این استان سفر خواهد کرد.
رایزن اقتصادی هند همچنین از فرآیندهایی مانند پرتودهی گاما برای افزایش سلامت غذایی استقبال کرد.
۳۰ هزار تن بادام در چهارمحال و بختیاری تولید میشود
رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: تقویت صادرات، افزایش تولید و اشتغال در این حوزه جزو مهمترین دستاوردهای جشنواره بادام سامان بهشمار میرود.
شهرام زارع افزود: امسال ۳۰ هزار تن بادام در چهارمحال و بختیاری تولید میشود و ۱۵ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۴۵ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در حوزه بادام این استان فعالیت دارند.
رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای بلوط و گز نیز خبر داد و تصریح کرد: برگزاری این قبیل جشنوارهها به بهبود فضای کسبوکار در منطقه کمک شایانی میکند.
وی گفت: برگزاری جشنواره بادام سامان، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و رونق بخشیدن به بازار این محصول استراتژیک است.