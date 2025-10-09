خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول خبر داد:

اتصال معمولان به کوهدشت از مسیر چهارقلعه در مرحله انتخاب پیمانکار /جاده پدافندی هاگه و پل افرینه در دست مطالعه
کد خبر : 1697621
فرماندار معمولان گفت: پروژه اتصال معمولان به کوهدشت از مسیر چهارقلعه تا هفته آینده به پیمانکار واگذار و شروع بکار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، بابک امرایی روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه در دیدار با مدیرکل راهداری استان با اشاره به لزوم تسریع در ایجاد دسترس معمولان به کوهدشت در دو مسیر پدافندی آمیران کوشکی-قرعلیوند و چهارقلعه-کوهدشت بیان داشت: جاده آمیران کوشکی وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند توجه ویژه است و در صورت تکمیل این مسیرها فاصله معمولان تا کوهدشت حدود ۸۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش حوادث و صرفه جویی در زمان خواهد شد. 

وی افزود: به گفته مدیرکل راهداری استان روند مناقصه مسیر چهارقلعه آغاز شده و بزودی به پیمانکار واگذار خواهد شد و مسیر آمیران کوشکی نیز مکاتبات لازم با راهداری کشور انجام تا پس از اخذ مجوزات لازم روند احداث ابنیه و روکش آسفالت آغاز شود. 

امرایی با بیان اینکه از دیگر راه‌های دارای اولویت اتصال معمولان به آزادراه خرم زال و منطقه میانکوه شرقی است ادامه داد: این مسیر از منطقه هاگه عبور خواهد کرد و علاوه‌بر نقش پدافندی موجب ایجاد دسترسی منطقه میانکوه با مرکز شهرستان خواهد شد. 

وی گفت: با پیگیری نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی مکاتبات لازم صورت گرفته و در دیدار اخیر ایشان با رئیس سازمان راهداری کشور در این مورد بحث شد که مقرر گردیده مطالعات آن انجام شود. 

فرماندار شهرستان معمولان به اخذ اعتبار برای بهسازی مسیر روستای گردشگری کوگان اشاره کرد و افزود: اعتبارات لازم برای اجرای پل چم شهران نیز اخذ شده که بزودی شروع به کار خواهد کرد. 

امرایی با بیان اینکه دیگر موضوع دارای اهمیت ساخت پل روستای افرینه است ادامه داد: با همکاری اداره کل راهداری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه درنظر داریم مطالعات پل را به راهداری واگذار کنیم تا پس از طی مراحل قانونی این مورد نیز اقدام شود. 

فرماندار معمولان در پایان با تقدیر از عملکرد راهداری استان در شهرستان گفت: انتظار داریم در زمینه تجهیز اداره راهداری شهرستان و بهسازی راه‌های روستایی توجه ویژه‌ای به معمولان شود.

