پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه احداث خط دو مداره انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت اصفهان _ تهران
پروژه ملی احداث خط دو مداره انتقال برق هاتف_ کاشان_ تهران با ۱۵ درصد پیشرفت اجرایی به همت برق منطقه ای اصفهان در دست اجراست.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمدرضا نوحی، معاون طرح وتوسعه برق منطقه ای اصفهان گفت: هم اکنون در راستای توسعه صنعت برق، یک کلان پروژه درسطح ملی و ۱۹ طرح زیرساختی اولویت دار و مهم در اصفهان با مدیریت و نظارت برق منطقه ای اصفهان در دست اجراست که نقش مهم و استراتژیکی در تأمین انرژی، کاهش ناترازی و خاموشی ها به همراه دارد.
وی افزود: پروژه ملی احداث خط دو مداره انتقال هاتف_ کاشان_ جوادآباد_ تهران به طول ۳۸۵ کیلومتر ۲۰۰۰ مگاوات انرژی برق را بصورت تبادلی از اصفهان_کاشان به تهران و بلعکس منتقل خواهد کرد.
وی با اشاره به پیشرفت اجرایی ۱۵ درصدی این کلان پروژه ملی تصریح کرد: هم اکنون طراحی این خط دومداره انتقال برق انجام شده است و در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای فندانسیون و خرید تجهیزات است .
معاون طرح وتوسعه برق منطقه ای اصفهان پیش بینی کرد: این پروژه با افزون بر ۱۲ همت سرمایه گذاری تا دو سال آینده تکمیل و بهره برداری شود.
نوحی افزود: در مرحله نخست این پروژه خط انتقال برق کاشان _ جمکران اجرایی و تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
وی همچنین به اجرای ۱۹ طرح زیرساختی اولویت دار استان اصفهان با افزون بر یکهزار و 300 همت سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: از این مجموع ۱۳ طرح حیاتی و ۶ طرح ضروری هستند که قبل ازاوج پیک مصرف سال آینده وارد مدار تولید می شوند.
نوحی خاطرنشان کرد: این پروژه ها شامل احداث کابل ۲۳۰ کیلو ولت صفه_ طالقانی (طیب) ، اجرای کابلهای ۶۳ کیلو ولت ۲ مداره طیب_ صائب و طیب_ حافظ، خط ۲۳۰ کیلو ولت چهلستون صنایع دفاع در پست ۲۳۰ مبارکه، احداث پست 230/63 کیلو ولت نیروگاه کاشان، احداث خط ۶۳ کیلو ولت پست ۴۰۰ نجف آباد یک و 2 ، خط تیران شهید کاظمی، احداث خط ۶۳ کیلو ولت پست ۲۳۰ نیروگاه کاشان_ محتشم و خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه کاشان_ فجر گالوانیزه است.
وی گفت با اجرای این پروژه ها مشکل ضعف ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار در محدوده های اجرایی مرتفع و نیاز برقی بخش های مهمی از جمله مرکز شهر اصفهان تامین خواهد شد.
وی با اشاره به بهره مندی از تکنولوژیهای روز برای خدمات رسانی بهتر به مردم گفت: در برخی از نقاطی که به دلیل افزایش بار مصرفی و سایر معضلات امکان ایجاد خطوط جدید انتقال برق وجود ندارد با تبدیل هادی های جدید با قابلیت و ظرفیت دو برابری تولید و استفاده ار فناوری های نوین دغدغه های تامین برق حل شده است.
نوحی افزود: برخی از پروژه های زیرساختی برق به دلیل طولانی بودن رویه اخذ مجوز دستگاههای مرتبط و خدمات رسانی ، زمانبر شده است.
نوحی، تکمیل خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت لردگان_ یاسوج، پروژه اتصالات شالباف، خط انتقال شهرکرد_ طاقانک، جابجایی خط گلبافت، تکمیل پست شفق و افزایش ظرفیت پستهای گلدیس و ابزاران را از دیگر پروژه های در دست اجرای این شرکت اعلام کرد.