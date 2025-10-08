پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه احداث خط دو مداره انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت اصفهان _ تهران

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمدرضا نوحی، معاون طرح وتوسعه برق منطقه ای اصفهان گفت: هم اکنون در راستای توسعه صنعت برق، یک کلان پروژه درسطح ملی و ۱۹ طرح زیرساختی اولویت دار و مهم در اصفهان با مدیریت و نظارت برق منطقه ای اصفهان در دست اجراست که نقش مهم و استراتژیکی در تأمین انرژی، کاهش ناترازی و خاموشی ها به همراه دارد.

وی افزود: پروژه ملی احداث خط دو مداره انتقال هاتف_ کاشان_ جوادآباد_ تهران به طول ۳۸۵ کیلومتر ۲۰۰۰ مگاوات انرژی برق را بصورت تبادلی از اصفهان_کاشان به تهران و بلعکس منتقل خواهد کرد.

وی با اشاره به پیشرفت اجرایی ۱۵ درصدی این کلان پروژه ملی تصریح کرد: هم اکنون طراحی این خط دومداره انتقال برق انجام شده است و در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای فندانسیون و خرید تجهیزات است .

معاون طرح وتوسعه برق منطقه ای اصفهان پیش بینی کرد: این پروژه با افزون بر ۱۲ همت سرمایه گذاری تا دو سال آینده تکمیل و بهره برداری شود.

نوحی افزود: در مرحله نخست این پروژه خط انتقال برق کاشان _ جمکران اجرایی و تا سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی همچنین به اجرای ۱۹ طرح زیرساختی اولویت دار استان اصفهان با افزون بر یکهزار و 300 همت سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: از این مجموع ۱۳ طرح حیاتی و ۶ طرح ضروری هستند که قبل ازاوج پیک مصرف سال آینده وارد مدار تولید می شوند.

نوحی خاطرنشان کرد: این پروژه ها شامل احداث کابل ۲۳۰ کیلو ولت صفه_ طالقانی (طیب) ، اجرای کابلهای ۶۳ کیلو ولت ۲ مداره طیب_ صائب و طیب_ حافظ، خط ۲۳۰ کیلو ولت چهلستون صنایع دفاع در پست ۲۳۰ مبارکه، احداث پست 230/63 کیلو ولت نیروگاه کاشان، احداث خط ۶۳ کیلو ولت پست ۴۰۰ نجف آباد یک و 2 ، خط تیران شهید کاظمی، احداث خط ۶۳ کیلو ولت پست ۲۳۰ نیروگاه کاشان_ محتشم و خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه کاشان_ فجر گالوانیزه است.

وی گفت با اجرای این پروژه ها مشکل ضعف ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار در محدوده های اجرایی مرتفع و نیاز برقی بخش های مهمی از جمله مرکز شهر اصفهان تامین خواهد شد.

وی با اشاره به بهره مندی از تکنولوژی‌های روز برای خدمات رسانی بهتر به مردم گفت: در برخی از نقاطی که به دلیل افزایش بار مصرفی و سایر معضلات امکان ایجاد خطوط جدید انتقال برق وجود ندارد با تبدیل هادی های جدید با قابلیت و ظرفیت دو برابری تولید و استفاده ار فناوری های نوین دغدغه های تامین برق حل شده است.

نوحی افزود: برخی از پروژه های زیرساختی برق به دلیل طولانی بودن رویه اخذ مجوز دستگاه‌های مرتبط و خدمات رسانی ، زمان‌بر شده است.

نوحی، تکمیل خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت لردگان_ یاسوج، پروژه اتصالات شالباف، خط انتقال شهرکرد_ طاقانک، جابجایی خط گلبافت، تکمیل پست شفق و افزایش ظرفیت پستهای گلدیس و ابزاران را از دیگر پروژه های در دست اجرای این شرکت اعلام کرد.

