به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران در نشست خبری با خبرنگاران از ثبت ۳۳ میلیون و ۱۲۲ هزار تردد در جاده‌های این استان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه خبر داد و اعلام کرد که مازندران همچنان رتبه اول تردد کشور را در اختیار دارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی در زمان جنگ ۱۲ روزه و ورود ۲۰ میلیون جمعیت به استان، یادآور شد که در آن دوران حدود ۱۰ میلیون تردد ثبت شده بود.

رئیس پلیس راه مازندران از کاهش ۱۹ درصدی تعداد فوتی‌ها در تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد متوفیان تصادفات ۲۱ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت شاهد کاهش ۲۱ درصدی در تصادفات جرحی بوده‌ایم. وی همچنین از کاهش ۲۴ درصدی تعداد مجروحان تصادفات نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی علت عمده وقوع تصادفات در این استان را «عدم توجه به جلو» (۳۱ درصد)، «تخطی از سرعت مجاز» (۲۸ درصد) و «انحراف به چپ» (۱۹ درصد) دانست و تاکید کرد که سواری‌ها، موتورسیکلت‌ها و کامیون‌ها بیشترین سهم را در تصادفات دارند.

اقدامات جدید در جاده‌های فرعی و روستایی

سرهنگ عبادی همچنین به اقدامات جدید در جاده‌های فرعی و روستایی استان اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۰۰ دستگاه سرعتکاه استاندارد در راه‌های فرعی و روستایی نصب شده است." وی افزود که بیش از ۴۶ درصد از تصادفات در این جاده‌ها رخ می‌دهند و این اقدامات به منظور کاهش تصادفات و حفظ جان رانندگان در مناطق کم‌تردد و جاده‌های غیر استاندارد صورت گرفته است.

وی همچنین از اصلاح تقاطع‌ها، خط‌کشی‌ها و پاکسازی علفزارها در جاده‌های فرعی و روستایی سخن گفت و تاکید کرد که این اقدامات، همراه با همکاری مستمر با دهیاران و نهادهای محلی، در راستای بهبود وضعیت ایمنی و کاهش تصادفات انجام می‌شود.

سرهنگ عبادی همچنین از بهره‌برداری ۱۴۵ دوربین ثبت تخلف برای کنترل سرعت و تخلفات رانندگی خبر داد و افزود: این دوربین‌ها به طور فعال سرعت خودروها را در محورهای پرتردد پایش می‌کنند." وی همچنین اشاره کرد که تا پایان سال ۴۲ پایه دوربین جدید در این محورهای نصب خواهد شد.

وی همچنین از تعامل مؤثر رسانه‌ها و مردم با پلیس تقدیر کرد و گفت: کاهش تصادفات نتیجه همکاری و اعتماد مردم به پلیس است و همراهی مردم، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و اقدامات مهندسی می‌تواند مازندران را به یکی از امن‌ترین استان‌ها در حوزه ترافیک جاده‌ای تبدیل کند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات کمک کنند و خصوصاً در جاده‌های فرعی و روستایی سرعت خود را متناسب با شرایط جاده تنظیم کنند.

