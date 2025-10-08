مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:
جذب 4 میلیون و 500 هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در استان مرکزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به حجم ارزی سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در سال جاری اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 4 میلیون و 500 هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف این استان جذب و مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: در این بازه زمانی 6 مجوز سرمایهگذاری خارجی توسط هیئت سرمایهگذاری وزارت متبوع برای استان مرکزی صادر شد. این تعداد مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش 88 میلیون دلار در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی استان صادر شده است.
وی به اهمیت نقش سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی اشاره کرده و ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای صنعتی استان مرکزی و موقعیت راهبردی آن، تلاش برای رفع موانع اداری، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی و زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی، بیش از پیش در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: تسهیل در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف تولیدی استان مرکزی از برنامههای اولویتدار این استان است. این استان برنامهریزی جامعی را برای تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش تولید آغاز کرده است.
ملااسماعیلی تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقاء ظرفیتهای صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زیرساختهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است. با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط و ذیربط، زمینههای لازم برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم شده است.