خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه و شهرسازی فارس مطرح کرد؛

بخشی از مشکلات حقوقی و اداری به دلیل نبود تبادل تجربه و هماهنگی در اجرا است

بخشی از مشکلات حقوقی و اداری به دلیل نبود تبادل تجربه و هماهنگی در اجرا است
کد خبر : 1697476
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی و اداری، به دلیل نقص قانون نیست، بلکه به نبود تبادل تجربه و هماهنگی در اجرا بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی در همایش علمی‌  منطقه‌ای نوآوری‌های حقوقی  دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی قطب جنوب کشور که در شیراز برگزار شد، افزود:  تجربه بررسی یک پرونده در استان فارس یا خوزستان می‌تواند چراغ راه استان دیگر باشد و این تعامل در نهایت به صیانت از بیت‌المال و احقاق حقوق مردم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که کارشناسان حقوقی و املاکی دستگاه‌های تابعه، از ادارات کل گرفته تا سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت، گاهی ارتباط منسجم و نظام‌مندی با یکدیگر ندارند؛ در حالی که همین تعامل‌ها می‌تواند مسیر تعالی و پیشرفت مجموعه را هموار کند.

 مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز با قدردانی از میزبانی اداره‌کل فارس، بر نقش آموزش و به‌روزرسانی دانش حقوقی در پیشگیری از بروز پرونده‌های حقوقی و حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: افزایش آگاهی، کاهش پرونده‌های حقوقی و حفظ حقوق مردم از مهم‌ترین اهداف این همایش دو روزه است و آثار مثبت آن در سطح دستگاه‌های تابعه وزارت در جنوب کشور نمایان خواهد شد.

میر حامد خانی  با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی آموزش در ساختار حقوقی دستگاه‌ها گفت: اگر موضوع آموزش مستمر و تخصصی را جدی بگیریم و نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی را افزایش دهیم، شاهد ارتقای سطح دانش حقوقی کارشناسان و اثرات مثبت آن در روند اجرای امور خواهیم بود. علم و دانش حقوقی اگر به‌روز نشود، دچار رکود و رخوت می‌شود و این امر می‌تواند به حقوق مردم و بیت‌المال آسیب وارد کند.

 خانی همچنین خاطرنشان کرد:  حضور اساتید برجسته حقوق و قضات دیوان عالی کشور در این همایش فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از تجربه و دانش آنان بوده و امیدوار است نتایج این دوره در بهبود انجام امور حقوقی و افزایش دقت و کارآمدی کارشناسان در سراسر کشور مؤثر باشد.

در این همایش ۲ روزه، بر ضرورت تعامل مستمر، تبادل تجربه و ارتقای دانش حقوقی کارشناسان و مدیران حقوقی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها و حفاظت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ