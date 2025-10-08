بخشی از مشکلات حقوقی و اداری به دلیل نبود تبادل تجربه و هماهنگی در اجرا است

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی در همایش علمی‌ منطقه‌ای نوآوری‌های حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی قطب جنوب کشور که در شیراز برگزار شد، افزود: تجربه بررسی یک پرونده در استان فارس یا خوزستان می‌تواند چراغ راه استان دیگر باشد و این تعامل در نهایت به صیانت از بیت‌المال و احقاق حقوق مردم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که کارشناسان حقوقی و املاکی دستگاه‌های تابعه، از ادارات کل گرفته تا سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت، گاهی ارتباط منسجم و نظام‌مندی با یکدیگر ندارند؛ در حالی که همین تعامل‌ها می‌تواند مسیر تعالی و پیشرفت مجموعه را هموار کند.

مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز با قدردانی از میزبانی اداره‌کل فارس، بر نقش آموزش و به‌روزرسانی دانش حقوقی در پیشگیری از بروز پرونده‌های حقوقی و حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: افزایش آگاهی، کاهش پرونده‌های حقوقی و حفظ حقوق مردم از مهم‌ترین اهداف این همایش دو روزه است و آثار مثبت آن در سطح دستگاه‌های تابعه وزارت در جنوب کشور نمایان خواهد شد.

میر حامد خانی با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی آموزش در ساختار حقوقی دستگاه‌ها گفت: اگر موضوع آموزش مستمر و تخصصی را جدی بگیریم و نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی را افزایش دهیم، شاهد ارتقای سطح دانش حقوقی کارشناسان و اثرات مثبت آن در روند اجرای امور خواهیم بود. علم و دانش حقوقی اگر به‌روز نشود، دچار رکود و رخوت می‌شود و این امر می‌تواند به حقوق مردم و بیت‌المال آسیب وارد کند.

خانی همچنین خاطرنشان کرد: حضور اساتید برجسته حقوق و قضات دیوان عالی کشور در این همایش فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از تجربه و دانش آنان بوده و امیدوار است نتایج این دوره در بهبود انجام امور حقوقی و افزایش دقت و کارآمدی کارشناسان در سراسر کشور مؤثر باشد.

در این همایش ۲ روزه، بر ضرورت تعامل مستمر، تبادل تجربه و ارتقای دانش حقوقی کارشناسان و مدیران حقوقی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها و حفاظت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید شد.

انتهای پیام/