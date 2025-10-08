به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر افزود: پاداش‌ گزارش مراکز استخراج غیر‌مجاز رمز دارایی به ازای هر دستگاه یک و نیم میلیون تومان محاسبه می‌شود که سقف آن نیز تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بی‌تردید اجرای این دستورالعمل ضمن تسهیل در شناسایی مراکز غیر‌مجاز، به کاهش تلفات انرژی، صیانت از سرمایه‌های عمومی و پایداری شبکه سراسری برق کشور منجر خواهد شد.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه سخنان خود از تشدید برخورد‌ها با متخلفان و استخراج‌کنندگان غیر‌مجاز رمز دارایی در محدوده فعالیت این شرکت خبر داد و گفت: در ٦ ماه نخست سال‌جاری، تعداد ٣٩٧ دستگاه استخراج کننده (ماینر) غیر‌مجاز از ۵۵ مرکز استخراج رمز ارز که فاقد مجوز‌های قانونی بوده‌ و به‌صورت غیر‌مجاز از شبکه توزیع برق استفاده می‌کردند، کشف و ضبط شده است که این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ٣ برابر رشد داشته است.

جلایر هدف از کشف مراکز غیر‌مجاز استخراج رمز دارایی را پایداری شبکه سراسری و استمرار تامین برق، جلوگیری از نوسانات برق و وارد آمدن خسارت به لوازم برقی مشترکین بیان کرد و گفت: فعالیت دستگاه‌های غیر‌مجاز استخراج رمز ارز، یکی از دلایل نا‌ترازی تولید و تقاضای انرژی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیر ساخت‌ها و منافع ملی، باعث بروز نوسان در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان می‌شود.

این مقام مسئول، مشارکت مردمی، پایش هوشمند مصرف و تقویت نظارت را از‌جمله راهکار‌های موثر جهت جلوگیری از گسترش این پدیده شوم دانست و افزود: مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی می‌توانند از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، اطلاعات مراکز مذکور را گزارش داده و ضمن همراهی و همکاری با مجموعه صنعت برق، از پاداش­‌های مالی مربوطه نیز بهره‌مند گردند.

جلایر با بیان این که اطلاعات عاملان شناسایی و شهروندان در‌این‌خصوص کاملا محرمانه حفظ می‌شود، خاطرنشان ساخت: افرادی که اطلاعات قابل‌استنادی درباره استفاده غیر‌مجاز از دستگاه‌های رمزارز ارائه دهند، با‌توجه‌به میزان اهمیت گزارش خود، می‌توانند تا سقف ٣٠٠ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.

