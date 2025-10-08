به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: در جلسات ستاد تسهیل باید بازنگری جدی انجام شود؛ فرمانداران موظف‌اند کارگروه‌های تسهیل را با اولویت واحدهای راکد و نیمه‌فعال در شهرستان‌ها برگزار کنند.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات کارشناسی و میدانی افزود: حداقل دو تا سه جلسه در ماه باید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا مشکلات واحدهای تولیدی در همان سطح شهرستان حل و فصل شود.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت کارشناسی دقیق پیش از بازدیدها گفت: قبل از اینکه از یک واحد بازدید می‌شود، باید مسائل و مشکلات آن در سطح کارشناسی بررسی و جمع‌بندی شود؛ شاید بسیاری از آنها همان‌جا قابل حل باشند؛ فقط موارد چالشی و نیازمند تصمیم جمعی باید در سطح استان مطرح شود.

نوذری تأکید کرد: رویکرد ما در ستاد تسهیل، حل مسئله بر مبنای شناخت دقیق میدانی است؛ اگر فرمانداران این روند را با جدیت دنبال کنند، نتایج ملموس در احیای واحدهای تولیدی استان دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که صنعت در کنار تولید، به آینده فرزندان این سرزمین نیز بیندیشد؛ امروز خوشبختانه بسیاری از واحدهای تولیدی استان با درک این مسئولیت، وارد عرصه ساخت مدارس و حمایت از آموزش شده‌اند.

استاندار قزوین با قدردانی از همراهی خیران و فعالان اقتصادی افزود: تاکنون تفاهم‌نامه ساخت 35 مدرسه جدید با همکاری خیران و صنایع استان به امضا رسیده است و در سفر آتی رئیس‌جمهور به قزوین از این طرح‌ها رونمایی خواهد شد.

نوذری تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی صنایع، نقطه تلاقی تولید، انسان‌محوری و امید به آینده است؛ وقتی بخش خصوصی در کنار دولت و خیران قرار می‌گیرد، نتیجه آن رشد، اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی در استان خواهد بود.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: قزوین ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه صنعت، کشاورزی و منابع انسانی دارد. با ادامه این مسیر مشارکتی، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای استان و نسل جوان رقم بزنیم.

