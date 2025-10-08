محکومیت یک واحد صنفی میوه و تره بار به دلیل گرانفروشی در شیراز

‌به گزارش ایلنا، موسی رهبر، اظهار کرد: پرونده گرانفروشی واحد صنفی میوه و تره بار در شهر شیراز به ارزش ٢۵٩ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با‌توجه‌به نظریه کارشناس اتحادیه و مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ٢ میلیارد و ۵٩٠ میلیون ریال جزای نقدی معادل ١٠ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

‌رهبر گفت: با گزارش بازرسان اتاق اصناف شیراز پیرامون گرانفروشی ٦٠٠ کیلوگرم انواع میوه در یک فروشگاه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

‌

انتهای پیام/