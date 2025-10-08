مدیر صمت آبیک خبر داد؛
اجرای مانور دوگانهسوز شدن نانواییهای مرکز شهرستان آبیک
مدیر صمت شهرستان آبیک از اجرای موفق مانور دوگانهسوز شدن نانواییهای مرکز شهرستان آبیک خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، رضا محمدی در این باره گفت: در این مانور، نانواییهای هدف بهصورت فرضی با قطع برق و سوخت و انرژی اولیه مواجه شدند و بلافاصله با جایگزینی سوخت دوم و استفاده از سامانههای پایه گاز LPG مخزن کپسولگاز و موتور برق، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دادند.
حسینی، فرماندار شهرستان آبیک، به همراه محمدی رئیس اداره صمت، لطفی رئیس اداره جهاد و مسئولین اتحادیه نانوایان، به صورت میدانی از روند اجرای این مانور بازدید به عمل آوردند.
فرماندار آبیک در حین این بازدید، مجهز شدن نانواییها به سوخت جایگزین و دوم را یک ضرورت برای ارائه خدمات پایدار به مردم در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه عنوان کرد.
وی افزود:نانواییهای پیشرو در اجرای این طرح، از سوی فرمانداری مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
حسینی از برنامهریزی برای تجهیز 30 درصد از نانواییهای شهرستان در فاز نخست این طرح خبر داد و گفت: در برنامه داریم که در فاز نخست، 30 درصد از نانواییهای کل شهرستان را به سامانه سوخت دوم مجهز کنیم.