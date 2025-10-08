به گزارش ایلنا از قزوین، رضا محمدی در این باره گفت: در این مانور، نانوایی‌های هدف به‌صورت فرضی با قطع برق و سوخت و انرژی اولیه مواجه شدند و بلافاصله با جایگزینی سوخت دوم و استفاده از سامانه‌های پایه گاز LPG مخزن کپسول‌گاز و موتور برق، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دادند.

حسینی، فرماندار شهرستان آبیک، به همراه محمدی رئیس اداره صمت، لطفی رئیس اداره جهاد و مسئولین اتحادیه نانوایان، به صورت میدانی از روند اجرای این مانور بازدید به عمل آوردند.

فرماندار آبیک در حین این بازدید، مجهز شدن نانوایی‌ها به سوخت جایگزین و دوم را یک ضرورت برای ارائه خدمات پایدار به مردم در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه عنوان کرد.

وی افزود:نانوایی‌های پیشرو در اجرای این طرح، از سوی فرمانداری مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

حسینی از برنامه‌ریزی برای تجهیز 30 درصد از نانوایی‌های شهرستان در فاز نخست این طرح خبر داد و گفت: در برنامه داریم که در فاز نخست، 30 درصد از نانوایی‌های کل شهرستان را به سامانه سوخت دوم مجهز کنیم.

انتهای پیام/