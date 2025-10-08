قدردانی از همبستگی عشایر و حمایت مجلس از اصلاح قانون برنامه هفتم

به گزارش ایلنا، مهرزاد سهامی در این پیام، ضمن ابراز خرسندی از موج شادی ایجاد شده در میان عشایر، اظهار داشت: طرح اصلاح بند یادشده، موجب رضایتمندی گسترده در جامعه عشایری کشور شده و گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی است.

وی با تجلیل از روحیه اتحاد و همبستگی عشایر ایران افزود: در آزمونی سرشار از احساس و شور ملی، عشایر غیور و سلحشور ایران بدون درنظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و اختلافات گروهی، حماسه‌ای کم‌نظیر رقم زدند که جلوه‌ای از بلوغ فکری و وحدت ملی است.

رئیس شورای مشورتی اقوام ایران در ادامه، از دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در خانه ملت، به دلیل درک درست از نیازها و مشکلات عشایر کشور تشکر کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که با اتحاد و اتفاق می‌توان بر چالش‌های بزرگ فائق آمد و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار ساخت.

سهامی همچنین در بخش پایانی پیام خود از رئیس‌جمهور ، دکتر مسعود پزشکیان درخواست کرد تا با ادامه روند حمایت از جامعه عشایری و انتخاب فردی توانمند، آگاه و مردمی برای ریاست سازمان امور عشایر کشور، موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر عشایر و اقوام ایران را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: مدیری موفق در این جایگاه باید با تکیه بر تلاش، سخت‌کوشی، بهره‌گیری از خرد جمعی و ارتباط مستمر با نخبگان و معتمدان، الگوی شایسته‌ای برای جامعه پویا و فعال عشایر باشد.

