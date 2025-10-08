استاندار لرستان:
ارتقا جایگاه زنان باعث ارتقا سرمایه اجتماعی می شود/ پیشتازی لرستان در واگذاری مسولیت به بانوان
استاندار لرستان گفت: ارتقا جایگاه زنان باعث ارتقا سرمایه اجتماعی می شود و برهمین اساس برنامه ریزی کرده ایم که فرصت های لازم برای نقش آفرینی زنان براساس توانمندی هایشان فراهم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه در نشست هماندیشی با شبکه سازمانهای غیردولتی زنان کشور افزود: در این راستا زنان نیز باید به خودشان و توانمندیهایشان اعتماد داشته باشند تا جامعه هم نقش بانوان را باور کند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که جایگاه زنان در لرستان ارتقا یابد و زنان هم به چیزی غیر از موفقیت فکر نکنند زیرا در گذشته برخی مسیرها در جلوی راه زنان مسدود بوده یا خود بانوان به آن ورود نکردند ولی ما بارویکردهای مشارکتی و. . به آنها کمک میکنیم تا جایگاه زنان ارتقا یابد.
استاندار لرستان تصریح کرد: در حقیقت عملکرد بانوان سبب میشود نخبگان، سیاسیون و. . از ظرفیت آنها استفاده کرده و آنها را در امور مشارکت دهند.
شاهرخی افزود: لرستان زنان فرهیخته، غیرتمند و توانمندی دارد و تلاش میکنیم ۵۰ درصد فرصتهای اجتماعی در حالت تعادل برای بانوان فراهم شود وخوشبختانه امروز نیز در واگذاری نقشهای مدیریتی زنان در کشور پیشتازیم.
وی ادامه داد: امروز نیز مدیران خوبی از بین بانوان در دستگاههای اجرایی داریم و شاهدیم مدیران ستادی استاندار، فرماندار زن، معاون فرماندار زن، مدیرکل زن و…به خوبی به ایفای نقش پرداخته اند.
شاهرخی یادآور شد: هم اکنون ۸ معاون بانوی فرماندار داریم و این برنامه برای سایر فرمانداریها نیز درحال اجراست.
استاندار لرستان تصریح کرد: در حوزه مدیریت، سلامت اخلاقی، دقت، سرعت و مسولیتپذیری نزد بانوان بسیاز زیاد است و مصمم هستیم شرایط زنان در لرستان را به گونهای تغییر دهیم که برای کشور الگو باشند.
وی اضافه کرد: این دیار زنان فرهیختهای در طول تاریخ از بیبی مریم تا بانوان تلاشگر در سطوح مختلف ادارات در استان داشته و امروز هم در عرصه جنگ و دفاع از انقلاب اسلامی به ویژه جنگ دوازده ۱۲ روزه رشادتهایی که رزمندگان لرستان و به ویژه پادگان امام علی (ع) ماحصل تربیت مادران فرهیخته لرستان بود که باوجود شهادت فرزندانشاه میگفتند جان ماهم فدای هدف والایی است که داریم.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت سرمایهگذاری در حوزه نوجوانان و جوانان گفت: برهمین اساس در مرکز استان کمیتههای ۱۰گانه ذیل شورای مشورتی استان تشکیل شده است و لازم است کمیته نسل زد نیر ایجاد شود هرچند که باور داریم نام مناسبتری برای این نسل هک میشود انتخاب کرد.
شاهرخی افزود: ۲۰ نفر از نوجوانان ما در مدارس در مرکز استان به عنوان گروه مشورتی استاندار انتخاب شوندو فرمانداران هم لازم است به سرعت کمیته نسل زد تشکیل دهند و نظارت بر این کمیته بر عهده معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان است.
استاندار لرستان ادامه داد: برنامه محوری اساس کار در کشور و استان است و لرستان نیز طبق اولویتبندی و سیاستهای دولت که منطبق با منویات مقام معظم رهبری است، اقدام میکند.
وی تاکید کرد: جوانان سرمایههای کشور و استان هستند ولی بیکاری و شغل، مشکل جوانان است و مانیز طبق برنامه و رویکردها تاکید ویژهای بر بهبود معیشت و اشتغال مردم داریم.
استاندار لرستان گفت: اولویت دیگر هم که مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی است، توجه به سرمایه اجتماعی است، زیرا مردم سرمایه اصلی کشور هستند و مدیران، نمایندگان و… باید نگاهشان به منافع مردم باشد و برهمین اساس وحدت، همدلی و وفاق را برای منافع مردم، ایجاد کرده ایم.
شاهرخی افزود: در لرستان شهروند درجه یک و دو نداریم، نگاه و تفکر درجه یک و دو مانند ویروس در جامعه عمل میکند ولی ارتقا سرمایه اجتماعی باعث رشد و توسعه میشود و زمینه را برای حضور همه اقشار فراهم کردهایم.
وی ادامه داد: قرار نیست با آمدن و رفتن دولتها، بخشی از مردم پشت در بماند و فلسفه تشکیل مجمع مشورتی و ارتقا سرمایه اجتماعی نیز همین موضوع است.
استاندار لرستان در پایان خواستار برگزاری یک کنگره ملی زنان به میزبانی لرستان شد و گفت: دبیرخانه کنگره ملی زنان نیز با مسولیت مشاور استاندار در حوزه سمنها ایجاد شود.
شاهرخی با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاهها نیز افزود: این موضوع یکی از حقوق بانوان است و براساس قضاوت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش کمترین ناهنجاری در ورزشگاه تختی خرم آباد در بازیهای خیبر از نظر تمکین به قانون، اخلاق مداری و … وجود دارد.