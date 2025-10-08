شناسایی 742 ملک دولتی فاقد سند در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در جلسه تخصصی با ذی حسابان دستگاه های اجرایی استان که در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد. امیر خلیلی خواه، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از شناسایی بیش از 160 ملک و اراضی جدید فاقد سند از دارایی های دولت در استان قزوین تا پایان شهریور 1404 خبر داد.

در این جلسه تخصصی که به منظور هماهنگی بیشتر ذی حسابان دستگاه های اجرایی استان با کارگروه مولد سازی اموال و داراییهای دولت در استان قزوین برگزار شد، امیر خلیلی خواه ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ، ضمن تشریح وضعیت مولد سازی داراییهای دولت در استان قزوین و تاکید بر نقش موثر ذی حسابان دستگاههای اجرایی استان در شناسایی املاک و اراضی و دارایی های دولت در دستگاه های اجرایی استان گفت: یکی از مهمترین وظایف ذی حسابان به عنوان ناظران مالی دولت در دستگاه های اجرایی، شناسایی اموال و داراییهای مازاد دولت در دستگاههای اجرایی استان است. لذا با انجام فرایند مولد سازی، وابستگی استان برای تحقق و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی استان به منابع مالی دولت کاهش می یابد و با رویکرد مولد سازی و ارزش افزایی داراییهای دولت در استان می توانیم زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم آوریم.

وی در این رابطه افزود: تا پایان خرداد ماه 1404 تعداد 580 ملک و اراضی فاقد سند از اموال و دارایی های دولت در استان شناسایی شده بود، اما با پیگیری و نظارت دقیق این رقم تا پایان شهریور 1404 به 742 ملک فاقد سند رسیده است. با شناسایی و ثبت این املاک و اراضی دولتی و مولد سازی آنها انتظار می رود ، علاوه بر افزایش داراییها و منابع مالی دولت و افزایش درآمد استان می توان شرایط را برای تقویت و توسعه زیر ساختهای اقتصادی استان فراهم آورد.

