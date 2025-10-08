به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر امروز چهارشنبه ١٦مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برنامه‌هایی یادروز حافظ قرار است در سه سطح عمومی، جهانی و نخبگانی با چاشنی برنامه‌های هنری متعدد برگزار شود.

وی با بیان اینکه هر شهری در دنیا با داشتن فخری چون حافظ و سعدی، خود را به دنیا نشان می‌دهد و ایران و شیراز از این افتخارات بسیار دارد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته تلاش شده تا یادروز مفاخر استان بجای یک روز در یک هفته برگزار شود تا بیشتر در یاد و خاطر مردم ایران‌زمین بماند.

رنجبر ادامه داد: ویژه برنامه‌های مردمی هفته حافظ با همکاری شهرداری، نشست علمی حافظ با محوریت بنیاد حافظ‌شناسی و همکاری دانشکده ادبیات فارس برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: گشایش نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه سرو، آغازگر هفته نکوداشت حافظ در ۱۸ مهرماه است.

به گفته وی برنامه رسمی نکوداشت حافظ نیز شامگاه ۱۹ مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد و صبح ۲۰ مهر نیز آرامگاه لسان الغیب گلباران می‌شود.

رنجبر ادامه داد: گذر فرهنگ و هنر شیراز (گذر حافظ) نیز در شب‌های هفته حافظ میزبان برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله شب‌های غزل با حافظ، غزل‌خوانی و شعر خوانی و برنامه عقل و عشق با همکاری نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس خواهد بود.

وی عنوان کرد: از برنامه‌های هنری یادروز حافظ، اجرای اپرای عروسکی توسط به‌روز قریب پور از کارگردانان خوب ایرانی است که با استفاده از صداهای خوش ضبط شده از جمله صدای علیرضا قربانی از ۱۸ مهرماه در تالار حافظ اجرا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: نمایش برخوان نیز به کارگردانی استاد بخشی زاده، کارگردان شیرازی به مدت پنج شب در حافظیه اجرا خواهد شد.

رنجبر با تاکید بر اهمیت معرفی و یاد مفاخر ادبی و فرهنگی در تقویت هویت ملی نسل نو، اظهار کرد: مفاخر فرهنگی کشور باید بسیار بیش از اینها در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دیده شوند.

نگاهی علمی به سیمای جهانی حافظ

مدیر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و رئیس بنیاد حافظ‌شناسی نیز در این نشست خبری از برنامه‌های علمی و جهانی یادروز حافظ شیرازی سخن گفت؛ نشست علمی که قرار است نگاهی به جایگاه جهانی اندیشه‌های شمس‌الدین محمد بیندازد.

سعید حسام‌پور با بیان اینکه برنامه‌های علمی این هفته با محوریت مرکز حافظ‌شناسی برگزار می‌شود، گفت: سال گذشته موضوع این نسشت علمی، سیمای حافظ در گستره جغرافیایی ایران بود و در ادامه همین مسیر، امسال سیمای جهانی حافظ مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: در نشست علمی یادروز حافظ، حجت‌الله ایوبی استاد دانشگاه تهران درباره حافظ و دیپلماسی معنا سخنرانی می‌کند، بهادر باقری استاد دانشگاه خوارزمی به بیان جایگاه حافظ در چین و ژاپن می‌پردازد، مهری باقری استاد دانشگاه تبریز درباره تاثیر حافظ در کشورهای ترک زبان سخن می‌گوید، فریده پورگیو استاد دانشگاه شیراز با محوریت حافظ در گستره کشورهای انگلیسی زبان سخنرانی خواهد کرد و مهدی زمانیان استاد دانشگاه نیز مقاله حافظ در دیوان دیوان شرقی غربی گوته و تاثیر آن بر شاعران آلمانی را ارائه خواهد کرد.

حسام‌پور اضافه کرد: در این نشست علمی، بلزام شکلا استاد دانشگاه هلی و رایزن فرهنگی هندوستان در ایران درباره حضور حضرت حافظ در سرزمین هندوستان و حسین کیانی استاد دانشگاه شیراز نیز درباره حافظ در رمان معاصر عربی به سخنرانی می‌پردازند.

رئیس بنیاد حافظ‌شناسی با بیان اینکه مردم دنیا ایران را به شیراز می‌شناسند و حافظ در قله این شهر فرهنگی قرار گرفته، اعلام کرد: در آبان ماه نیز با همکاری بنیاد ایران‌شناسی، دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و علامه طباطبایی و پایگاه استنادی علم و فناوری جهان اسلام، ایران میزبان حدود ۵۰ نفر از ایرانشناسان دنیا خواهد بود که ۲ روز نیز در شیراز نشست خواهند داشت.

وی عنوان کرد: این ایرانشناسان در نشست علمی خود در شیراز به به طور ویژه به اندیشه‌های حافظ و جایگاه آن در گردشگری و شناساندن ایرانیان به جهان و حافظ در ذهن و زبان ایرانیان می‌پردازند.

حسام‌پور درباره فعالیت‌های پیوسته بنیاد حافظ‌شناسی نیز گفت: پنجشنبه ها در حافظیه کلاس‌های حافظ‌شناسی و حافظ‌خوانی در دو گروه بکودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و سال‌ها است که این فعالیت تداوم داشته است.

حافظ در سبد فرهنگی شهروندان شیراز

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز به برنامه‌های طراحی شده برای عموم مردم اشاره کرد و گفت: هشت فرهنگسرای شهرداری که در طول سال نیز برگزار کننده کلاس‌های حافظ شناسی هستند، ۱۹ تا ۲۲ مهرماه نیز میزبان نشست‌های ویژه حافظ شناسی خواهند بود و عموم مردم می‌توانند از این برنامه‌ها استفاده کنند.

محمدعلی چوبینی ادامه داد: ۱۰ نقطه شهر در این هفته صحنه اجرای ورکشاپ‌های اساتید تجسمی است و مردم به تماشای هنر نقاشی خط این اساتید می‌پردازند.

معاون شهرداری شیراز با بیان اینکه ارتقای سبد فرهنگی هنری شهروندان از برنامه‌های شهرداری است، ادامه داد: ۲۰ تا ۲۵ مهرماه، تورهای ادبی شیرازگردی با محوریت تمرکز بر مناطق کم برخوردار برگزار می‌شود.

چوبینی عنوان کرد: پویش ملی عکس مردم با آرامگاه شهروندان در این هفته برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: از ۲۳ تا ۲۵ مهر ماه تالار حافظ نیز میزبان اجرای سمفونی شیراز ساخته کارن همایون فر خواهد بود و کارگردانی این رویداد هنری را احسان عبدی پور به عهده خواهد داشت.

معاون شهرداری شیراز اعلام کرد: به عنوان برنامه پایانی هفته حافظ و آغاز هفته تربیت بدنی نیز، ۲۵ مهرماه پیاده وری خانوادگی شیراز در بزرگراه مهندسین برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/