ارومیه ظرفیت میزبانی مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای را دارد

ارومیه ظرفیت میزبانی مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای را دارد
رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با اشاره به میزبانی ارومیه از رقابت‌های آسیایی این رشته گفت:آذربایجان غربی و شهر ارومیه استانی پرظرفیت برای برگزاری مسابقات جهانی است و می‌تواند نقش مهمی در گسترش این ورزش در سطح بین‌المللی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن مهرعلیزاده در نشست خبری رقابت‌های قهرمانی آسیایی مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در ارومیه اظهار داشت:

همراه با توسعه این رشته ورزشی، فرهنگ غنی و اصیل ایرانی نیز به جهان معرفی می‌شود.

وی با بیان اینکه, آیین پهلوانی به عنوان میراث ناملموس در سازمان یونسکو به ثبت رسیده گفت: ورزش زورخانه‌ای نیز به نام ایران در جهان شناخته می‌شود.

مهر علیزاده، با اشاره به گسترش این ورزش در سطح بین‌المللی گفت:در حال حاضر این رشته در ۸۵ کشور جهان فعال است و مسابقات آن در ۴ قاره برگزار می‌شودکه شامل ۲۵ کشور آسیایی، ۱۸ کشور آفریقایی، ۳ کشور از آمریکای لاتین و ۲۵ کشور اروپایی می شود.

رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی افزود:در رقابت‌های آسیایی ارومیه، ۱۶ کشور از قاره آسیا حضور دارند و در مجموع ۱۸۰ ورزشکار به ایران سفر کرده‌اند تا در این رویداد شرکت کنند.

به گفته وی، مسابقات کشتی پهلوانی در این دوره از رقابت‌ها، در ۵ وزن مختلف برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در پایان ابراز امیدواری کرد:با میزبانی مطلوب ارومیه، زمینه برگزاری رقابت‌های جهانی نیز در این استان فراهم شود.

