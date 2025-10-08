کشف و ضبط ۱۰ تُن مواد مخدر در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ قاسم رحیمی گفت: وظیفه اصلی پلیس مبارزه با موادمخدر مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، شناسایی باند‌های قاچاق، دستگیری مجرمان، پاکسازی مناطق آلوده و جمع‌آوری معتادان متجاهر از معابر و شهر‌ها است.

وی با ارائه آمار عملکرد یک سال گذشته اظهار داشت: از مهرماه سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۱۰ تن انواع مواد مخدر در استان خوزستان کشف و بیش از ۱۳ هزار و ۴۷۳ نفر شامل قاچاقچیان اصلی، توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان و معتادان متجاهر دستگیر شده‌اند.

سرهنگ رحیمی در ادامه به آمار ۶ ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت، بیش از ۶ تُن مواد مخدر کشف و بیش از ۶ هزار نفر دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با تجلیل از فداکاری همکارانش، از شهادت یکی از افسران این واحد در شهرستان ایذه طی یک ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: شهید بندری دلی از بهترین، متعهدترین و شجاع‌ترین نیرو‌ها بود که جان خود را در راه مبارزه با مواد مخدر فدا کرد و جای او هیچ‌گاه پر نخواهد شد و ما تا آخرین نفس در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: در راستای شعار "پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن" برنامه‌های آموزشی در مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، محلات و ادارات برای شناخت انواع مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برگزار می‌شود.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه خانواده‌ها باید با انواع مواد مخدر آشنا باشند، توضیح داد: اگر پدر یا مادری به طور اتفاقی با ماده‌ای مشکوک در وسایل فرزندشان مواجه شوند، باید بتواند آن را شناسایی کند تا بتواند برای درمان فرزندش سریعاً اقدام کند، به همین منظور در کلاس‌های آموزشی، نمونه‌های مختلف مواد مخدر صنعتی و سنتی در قالب کیف‌های آموزشی به نمایش گذاشته می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان خاطرنشان کرد: اولین گام برای مقابله با اعتیاد، شناخت انواع مواد مخدر است و خانواده‌ها باید در این زمینه آگاهی لازم را کسب کنند.

