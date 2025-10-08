خبرگزاری کار ایران
رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خبر داد:

حضور ۱۷ کشور خارجی در رقابت‌های آسیایی زورخانه ای و کشتی پهلوانی ارومیه

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از حضور ۱۷ کشور آسیایی در مسابقات قهرمانی این رشته‌ها که به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرعلی باران‌چشمه در نشست خبری هفتمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با بیان اینکه،در این مسابقات شاهد حضور گسترده تیم‌های آسیایی هستیم گفت:در مجموع، ۱۷ کشور در بخش کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در بخش ورزش‌های زورخانه‌ای در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

وی افزود: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات عصر فردا پنج شنبه ۱۷مهرماه در سالن غدیر ارومیه با حضور جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد.

باران چشمه ادامه داد: با حضور ورزشکاران برخی کشورها که رقیب ورزشکاران ایرانی هستند پیش‌بینی می‌شود سطح کیفی رقابت‌ها بالا باشد..

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای با اشاره به اهمیت ترویج این ورزش اصیل ایرانی گفت: همراه با این رشته ورزشی فرهنگ غنی ایرانی به جهان صادر می کنیم.

وی با اشاره به حضور ۱۸۰ ورزشکار خارجی در ارومیه، تأکید کرد: میزبانی ارومیه از لحاظ کیفی بسیار عالی است و این استان از استان های امن کشور برای میزبانی از مسابقات آسیایی و جهانی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات در ارتقای جایگاه بین‌المللی این رشته تأثیرگذار باشد و گفت:تلاش ما تداوم این مسیر و گسترش این ورزش ملی و فرهنگی در سطح داخلی و بین‌المللی است.

