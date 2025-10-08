به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرعلی باران‌چشمه در نشست خبری هفتمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با بیان اینکه،در این مسابقات شاهد حضور گسترده تیم‌های آسیایی هستیم گفت:در مجموع، ۱۷ کشور در بخش کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در بخش ورزش‌های زورخانه‌ای در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

وی افزود: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات عصر فردا پنج شنبه ۱۷مهرماه در سالن غدیر ارومیه با حضور جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد.

باران چشمه ادامه داد: با حضور ورزشکاران برخی کشورها که رقیب ورزشکاران ایرانی هستند پیش‌بینی می‌شود سطح کیفی رقابت‌ها بالا باشد..

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای با اشاره به اهمیت ترویج این ورزش اصیل ایرانی گفت: همراه با این رشته ورزشی فرهنگ غنی ایرانی به جهان صادر می کنیم.

وی با اشاره به حضور ۱۸۰ ورزشکار خارجی در ارومیه، تأکید کرد: میزبانی ارومیه از لحاظ کیفی بسیار عالی است و این استان از استان های امن کشور برای میزبانی از مسابقات آسیایی و جهانی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات در ارتقای جایگاه بین‌المللی این رشته تأثیرگذار باشد و گفت:تلاش ما تداوم این مسیر و گسترش این ورزش ملی و فرهنگی در سطح داخلی و بین‌المللی است.

انتهای پیام/