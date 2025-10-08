به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هدایت فیلی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، گفت: بی‌شک خدمات پستی به عنوان شریان حیاتی ارتباطی و تجاری در کشور ایفای نقش می‌کند.

وی اضافه کرد: استان قزوین با دارا بودن 307 نقطه دسترسی پستی در شهرها و روستاها، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های ارایه خدمات پستی در کشور را داراست.

مدیرکل پست استان قزوین عنوان کرد: این استان با بهره‌گیری از 510 همکار در بخش‌های دولتی، خصوصی، نمایندگی و دفاتر پیشخوان، روزانه به طور میانگین 25 هزار خدمت پستی ارایه می‌دهد که شامل 14 هزار مرسوله وارده و 11 هزار مرسوله صادره است و این آمار در برخی روزها به 15 هزار مرسوله وارده نیز افزایش می‌یابد.

فیلی افزود: عملکرد این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و میانگین رتبه کیفی استان از جایگاه 20 به رتبه 9 کشوری ارتقا یافته و سطح رضایت‌مندی مردم 11 پله رشد داشته است.

وی ادامه داد: در مجموع سالانه 9 میلیون مبادله پستی شامل مرسوله‌های وارده و صادره در استان قزوین صورت می‌گیرد و این استان دارای 18 خط مبادله درون‌استانی و برون‌استانی بوده و مبادله مستقیم روزانه با استان‌های تهران، تبریز و همدان انجام می‌دهد.

مدیرکل پست استان قزوین با بیان اینکه در راستای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان پستی 15 خودروی جدید وانت برای استفاده در حوزه‌های عملیاتی در دست تامین است، گفت: در حال حاضر هم 16 خودروی وانت و 25 کامیون و کامیونت در اختیار داریمش

فیلی اضافه کرد: شبکه پستی کشور با تحول اساسی در ماموریت‌های خود، از ارسال مرسولات سنتی به سمت ایفای نقش موثر در اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است. پست امروز به عنوان ستون فقرات اقتصاد دیجیتال، با حذف حلقه‌های واسط، محصولات را مستقیماً از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

وی ادامه داد: هر مأمور پست ما به صورت میانگین روزانه 150 مرسوله پستی را توزیع می‌کند که این موضوع موجب می‌شود از 150 تردد شهری جلوگیری شده و به کاهش مصرف حامل‌های انرژی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه کمک شود.

مدیرکل پست استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش در جواب سؤال خبرنگار ایمنا درباره میزان پیشرفت پروژه ملی کدپستی هوشمند (جی‌نف) گفت: این پروژه ملی با هدف تخصیص شناسه یکتا به هر نقطه جغرافیایی در دست اجرا است.

فیلی افزود: پروژه ملی تخصیص کدپستی هوشمند (جی‌نف) در شهرهای استان قزوین 85 درصد و در روستاهای این استان 64 درصد پیشرفت داشته است و پیاده‌سازی این سیستم به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در توزیع امکانات و خدمات حاکمیتی منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین تا امروز یک میلیون و 75 هزار نفر رکورد شهری و روستایی در طرح ملی جی‌نف در استان قزوین ثبت شده که شامل 730 هزار رکورد شهری و 345 هزار رکود روستایی است.

مدیرکل پست استان قزوی تصریح کرد: همچنین از 28 شهر استان قزوین 17 شهر برای نصب پلاک تلفیقی (شامل پلاک شهرداری، کد پستی و کیوآرکد) اقدام کرده‌اند و در 11 شهر از جمله خود قزوین تاکنون اقدام کامل در این زمینه صورت نگرفته است.

فیلی اضافه کرد: سامانه رهگیری مرسولات از طریق پیامک و پیام‌رسان بله، امکان رهگیری لحظه‌ای مرسولات را برای مشتریان فراهم کرده است. همچنین سامانه 193 به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات و شکایات مردم است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها و توسعه خدمات پستی، نقش موثری در تسهیل امور شهروندان، کاهش ترافیک، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم خواهد داشت.

انتهای پیام/