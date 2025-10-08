خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار ۹۸ درصد آتش‌سوزی در مراتع لار پای قله دماوند؛ سهل‌انگاری گردشگران عامل حادثه

مهار ۹۸ درصد آتش‌سوزی در مراتع لار پای قله دماوند؛ سهل‌انگاری گردشگران عامل حادثه
کد خبر : 1697383
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل اعلام کرد که هشت هکتار از پوشش گیاهی و مراتع منطقه لار در بخش لاریجان، در پای قله دماوند، به دلیل سهل‌انگاری گردشگران و آتش‌افروزی آنان، به خاکستر تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله محمدی در این خصوص گفت: که با تلاش به گزارش ایلنا، مأموران این اداره، دیگر دستگاه‌ها، جوامع محلی و مرتعداران، ۹۸ درصد آتش‌سوزی مهار شده است و عملیات اطفای ۱۰۰ درصدی در حال انجام است.

وی افزود: این آتش‌سوزی بخش زیادی از مرتع دلیچائی منطقه لار را در بر گرفت. بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق، نیروهای اداره منابع طبیعی آمل و سرجنگلبانی لاریجان به منطقه اعزام شدند و از گسترش آتش به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند. علت حادثه به‌طور قطع انسانی بوده است.

اثر طبیعی ملی قله دماوند، که در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی کشور است. با ارتفاعی بیش از ۵۶۰۰ متر، این قله مقصد بسیاری از کوهنوردان است و وقوع حوادثی همچون سقوط از ارتفاع و مرگ بر اثر یخ‌زدگی در این مسیر متداول است.

استان مازندران با مساحت حدود ۲ میلیون و ۴ هزار هکتار، ۱.۷ میلیون هکتار از اراضی خود را به جنگل‌ها و مراتع اختصاص داده است. حفاظت و مدیریت این منابع طبیعی بر عهده دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر است. این استان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق جنگلی کشور، نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده یونسکو را در خود جای داده است.

در کنار چالش‌های آتش‌سوزی، یکی دیگر از مشکلات استان مازندران، تغییرات غیرمجاز در کاربری اراضی کشاورزی و باغی است که نیازمند تدابیر جدی‌تر برای حفظ این منابع ارزشمند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ