به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله محمدی در این خصوص گفت: که با تلاش به گزارش ایلنا، مأموران این اداره، دیگر دستگاه‌ها، جوامع محلی و مرتعداران، ۹۸ درصد آتش‌سوزی مهار شده است و عملیات اطفای ۱۰۰ درصدی در حال انجام است.

وی افزود: این آتش‌سوزی بخش زیادی از مرتع دلیچائی منطقه لار را در بر گرفت. بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق، نیروهای اداره منابع طبیعی آمل و سرجنگلبانی لاریجان به منطقه اعزام شدند و از گسترش آتش به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند. علت حادثه به‌طور قطع انسانی بوده است.

اثر طبیعی ملی قله دماوند، که در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی کشور است. با ارتفاعی بیش از ۵۶۰۰ متر، این قله مقصد بسیاری از کوهنوردان است و وقوع حوادثی همچون سقوط از ارتفاع و مرگ بر اثر یخ‌زدگی در این مسیر متداول است.

استان مازندران با مساحت حدود ۲ میلیون و ۴ هزار هکتار، ۱.۷ میلیون هکتار از اراضی خود را به جنگل‌ها و مراتع اختصاص داده است. حفاظت و مدیریت این منابع طبیعی بر عهده دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر است. این استان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق جنگلی کشور، نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده یونسکو را در خود جای داده است.

در کنار چالش‌های آتش‌سوزی، یکی دیگر از مشکلات استان مازندران، تغییرات غیرمجاز در کاربری اراضی کشاورزی و باغی است که نیازمند تدابیر جدی‌تر برای حفظ این منابع ارزشمند است.

