رییس شبکه سازمان های غیردولتی زنان کشور:

فعالیت زنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود

رییس شبکه سازمان های غیردولتی زنان کشور گفت: فعالیت زنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود زیرا وقت و نقش موثری در تحکیم بنیان خانواده دارند و نسلی آگاه تربیت می کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکوه نوابی نژاد روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان ایران اظهار داشت: نگرش استاندار لرستان باعث فرصت رشد و بالندگی به جامعه زنان درکنار مردان را فراهم کرده است. 

وی ادامه داد: در همین راستا از انتخاب فرماندار جوان و شایسته سلسله هم تشکر می‌کنیم زیرا چنین نمونه‌هایی در عمر کاری‌ام کم دیده ام. 

وی تصریح کرد: استاندار لرستان خوشنامی و شهرت بسیاری در کشور دارد و از معدود استاندارانی است که حتی به نام کوچک می‌شناسیم. 

رییس شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور گفت: من نظرم را بر اساس شواهد حدود ۵۰ سال عمر تحربی و حرفه‌ای اعلام می‌کنم و لرستان را به عنوان یک استان نمونه در این حوزه در کشور معرفی خواهیم کرد. 

نوابی نژاد اظهارداشت: این موضوعات ستایش نیست زیرا احساس بسیار خوبی از سفر به لرستان و حضور بانوان در مسیر حرکت استان دریافت کرده‌ام و اگر کسانی که شایسته هستند تشکر نکنیم، به نوعی ناسپاسی خداوند است. 

وی ادامه داد: امیدوارم در سراسر کشور چنین مدیرانی وجود داشته باشد و از رییس جمهور بخاطر چنین استاندار و معاونینی در لرستان تشکر می‌کنیم. 

نوابی نژاد با بیان اینکه لرستان سرزمین فرهیختگان و یکی از بهترین سفرهای کاری این شبکه است، گفت: در سال ۱۳۷۳ بزرگترین کنگره زنان در پکن برگزار شد و پس از آن تنها شبکه زنان در ایران شکل گرفت و امروز نیز می‌خواهیم که سمن‌های لرستان به این شبکه بپیوندند. 

رییس شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور افزود: این شبکه در عرصه ملی و بین الملل فعالیت می‌کند و دارای ۱۵ کارگروه در بخش‌های حقوقی، خانواده سلامت، خیریه‌ها و…است. 

وی تصریح کرد: همایشی برای نسل زد باتوجه به حضور پررنگ و موثر این نسل در همایش امروز لرستان، برگزار می‌کنیم تا ظرفیت‌های لرستان را نیز در سراسر کشور، نمایش بدهیم.

