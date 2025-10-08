فعالیت زنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکوه نوابی نژاد روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان ایران اظهار داشت: نگرش استاندار لرستان باعث فرصت رشد و بالندگی به جامعه زنان درکنار مردان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا از انتخاب فرماندار جوان و شایسته سلسله هم تشکر می‌کنیم زیرا چنین نمونه‌هایی در عمر کاری‌ام کم دیده ام.

وی تصریح کرد: استاندار لرستان خوشنامی و شهرت بسیاری در کشور دارد و از معدود استاندارانی است که حتی به نام کوچک می‌شناسیم.

رییس شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور گفت: من نظرم را بر اساس شواهد حدود ۵۰ سال عمر تحربی و حرفه‌ای اعلام می‌کنم و لرستان را به عنوان یک استان نمونه در این حوزه در کشور معرفی خواهیم کرد.

نوابی نژاد اظهارداشت: این موضوعات ستایش نیست زیرا احساس بسیار خوبی از سفر به لرستان و حضور بانوان در مسیر حرکت استان دریافت کرده‌ام و اگر کسانی که شایسته هستند تشکر نکنیم، به نوعی ناسپاسی خداوند است.

وی ادامه داد: امیدوارم در سراسر کشور چنین مدیرانی وجود داشته باشد و از رییس جمهور بخاطر چنین استاندار و معاونینی در لرستان تشکر می‌کنیم.

نوابی نژاد با بیان اینکه لرستان سرزمین فرهیختگان و یکی از بهترین سفرهای کاری این شبکه است، گفت: در سال ۱۳۷۳ بزرگترین کنگره زنان در پکن برگزار شد و پس از آن تنها شبکه زنان در ایران شکل گرفت و امروز نیز می‌خواهیم که سمن‌های لرستان به این شبکه بپیوندند.

رییس شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور افزود: این شبکه در عرصه ملی و بین الملل فعالیت می‌کند و دارای ۱۵ کارگروه در بخش‌های حقوقی، خانواده سلامت، خیریه‌ها و…است.

وی تصریح کرد: همایشی برای نسل زد باتوجه به حضور پررنگ و موثر این نسل در همایش امروز لرستان، برگزار می‌کنیم تا ظرفیت‌های لرستان را نیز در سراسر کشور، نمایش بدهیم.

انتهای پیام/