شرایط جوی پایدار تا روز جمعه در گیلان

شرایط جوی پایدار تا روز جمعه در گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد برای استان خبر داد و گفت: با تقویت جریانات جنوبی از پنجشنبه تا عصر جمعه در ارتفاعات و دامنه‌ها وزش باد شدید مورد انتظار است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی روزهای آینده آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق با افزایش نسبی دما، وزش باد جنوبی و در نواحی جلگه‌ای پدیده مه یا مه‌آلود بودن هوا همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط جوی پایدار تا روز جمعه ادامه دارد، افزود: با تقویت جریانات جنوبی از روز پنجشنبه تا عصر جمعه، وزش باد گاهی شدید تا خیلی شدید به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در این مدت از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهستانی اجتناب کرده و تمهیدات لازم برای ایمنی سازه‌های سبک و مزارع کشاورزی در نظر گرفته شود.

دادرس در ادامه به تغییرات جوی پایان هفته اشاره کرد و افزود: از اواخر وقت جمعه با نفوذ توده‌های هوای ناپایدار و شمالی شدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، کاهش نسبی دما و وقوع بارندگی در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

وی همچنین گفت: این وضعیت ناپایدار جوی احتمال رعد و برق و وزش باد را نیز به‌ویژه در نواحی مستعد به همراه خواهد داشت و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

