مدیرکل اجتماعی استان مطرح کرد:
الحاق سند توسعه فرهنگی و اجتماعی به سند توسعه لرستان
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: حسب تاکیدات استاندار لرستان سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان به سند توسعه استان الحاق شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناهید پرویزپور امروز چهارشنبه در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمانهای غیردولتی زنان کشور افزود: این سند براساس نگاه ویژه استاندار به توانمندسازی بانوان و سازمانهای مردم نهاد در تقویت سرمایههای اجتماعی به سند پیشران توسعه استان پیوست شده است.
وی با اشاره به نقش شبکه سازمانهای غیردولتی در بخشهای مختلف جامعه ادامه داد: این شبکه نقش مهمی در همبستگی اجتماعی و ملی در سطح کشور دارد.
وی تصریح کرد: شبکه سازمانهای غیردولتی زنان کشور و سازمانهای مردم نهاد در اقصی نقاط کشور و استان نقش مهمی در تاب آوری و تقویت سرمایه اجتماعی داشته است.
پرویزپور ادامه داد: این شبکه در جنگ ۱۲ روزه نیز در حوزه امنیت روانی کشور، خدمات موثری ارایه کرده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان افزود: همچنین دانشنامه لرستان نیز به عنوان مرجعی ماندگار برای نسلهای آینده درحال تدوین است و پروپوزال آن نیز در دست تدوین میباشد.
وی ادامه داد: مجمع مشورتی استان و کمیتههای ذیل آن نیز مورد توجه رییس جمهور قرار گرفته و الگوسازی از این طرح در استانهای دیگر شکل گرفته است.
پرویزپور اظهارداشت: براساس رویکرد ویژه استان و حمایتهای ویژه استاندار لرستان حتی در زمان تصدی مسولیت در دیگر استان ها، امروز باورمندی به زنان را در استانهای دیگر به نمایش گذاشتهایم و توجه ویژهای به حوزه جوانان و بانوان با حمایت استاندار در سطح لرستان جریان دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون ۵۵ سمن در استان لرستان با مدیریت بانوان اداره میشود و از زمان تصدی مهندس شاهرخی مجوز ۸ سازمان مردم نهاد جدید، صادر شده است.