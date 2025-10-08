خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل اجتماعی استان مطرح کرد:

الحاق سند توسعه فرهنگی و اجتماعی به سند توسعه لرستان

الحاق سند توسعه فرهنگی و اجتماعی به سند توسعه لرستان
کد خبر : 1697314
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: حسب تاکیدات استاندار لرستان سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان به سند توسعه استان الحاق شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناهید پرویزپور امروز چهارشنبه در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور افزود: این سند براساس نگاه ویژه استاندار به توانمندسازی بانوان و سازمان‌های مردم نهاد در تقویت سرمایه‌های اجتماعی به سند پیشران توسعه استان پیوست شده است. 

وی با اشاره به نقش شبکه سازمان‌های غیردولتی در بخش‌های مختلف جامعه ادامه داد: این شبکه نقش مهمی در همبستگی اجتماعی و ملی در سطح کشور دارد. 

وی تصریح کرد: شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان کشور و سازمان‌های مردم نهاد در اقصی نقاط کشور و استان نقش مهمی در تاب آوری و تقویت سرمایه اجتماعی داشته است. 

پرویزپور ادامه داد: این شبکه در جنگ ۱۲ روزه نیز در حوزه امنیت روانی کشور، خدمات موثری ارایه کرده است. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان افزود: همچنین دانشنامه لرستان نیز به عنوان مرجعی ماندگار برای نسل‌های آینده درحال تدوین است و پروپوزال آن نیز در دست تدوین می‌باشد. 

وی ادامه داد: مجمع مشورتی استان و کمیته‌های ذیل آن نیز مورد توجه رییس جمهور قرار گرفته و الگوسازی از این طرح در استان‌های دیگر شکل گرفته است. 

پرویزپور اظهارداشت: براساس رویکرد ویژه استان و حمایت‌های ویژه استاندار لرستان حتی در زمان تصدی مسولیت در دیگر استان ها، امروز باورمندی به زنان را در استان‌های دیگر به نمایش گذاشته‌ایم و توجه ویژه‌ای به حوزه جوانان و بانوان با حمایت استاندار در سطح لرستان جریان دارد. 

وی ادامه داد: هم اکنون ۵۵ سمن در استان لرستان با مدیریت بانوان اداره می‌شود و از زمان تصدی مهندس شاهرخی مجوز ۸ سازمان مردم نهاد جدید، صادر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ