ثبت آلودگی هوا در یازده شهر خوزستان /چهار شهر در وضعیت قرمز و آلوده

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای یازده شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد، چهار شهر در شرایط ناسالم و قرمز قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز ۱۶ مهر، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۵، پادادشهر اهواز ۱۶۸، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۲، سوسنگرد ۱۶۳، هویزه ۱۵۸ و بهبهان ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

همچنین طبق این شاخص هوای شهر‌های اندیمشک، دزفول، شوشتر، شادگان، آبادان، خرمشهر و ماهشهر در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

بنابر شاخص ۲.۵ میکروگرم، در این مدت هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «قابل قبول» یا «پاک» نبوده است.

 

