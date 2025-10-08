خبرگزاری کار ایران
اشتباهات داوری دو بازی اخیر به ضرر تیم فجرسپاسی بوده است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی پس از دیدار اخیر این تیم، نسبت به عملکرد داوران و سیستم VAR انتقاد کرد و خواستار دقت بیشتر در انتخاب داوران شد.

به گزارش ایلنا، حاتم احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ما همواره برای کمیته داوران احترام قائل هستیم و قصد بی‌احترامی نداریم، اما متأسفانه در دو بازی اخیر مقابل خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان، اشتباهات داوری به ضرر تیم ما تمام شده است.

وی افزود: در بازی اخیر، در حالی که با یک گل پیش بودیم، گلی دریافت کردیم که در موقعیت آفساید به ثمر رسید. اکثر کارشناسان داوری نیز این موضوع را تأیید کردند و تصمیم اشتباه داوران اتاق VAR در این صحنه تأثیر مستقیمی بر نتیجه بازی داشت.

احمدی درباره عملکرد تیم VAR نیز گفت: شبیر بهروزی تقریباً هر صحنه‌ای را به VAR ارجاع می‌دهد و حضور محسن حکیم در اتاق VAR شبهه‌برانگیز است. چرا باید ایشان در تصمیم‌گیری درباره گلی که در موقعیت آفساید بود، دخالت داشته باشد؟

مدیرعامل فجر سپاسی همچنین به بازی مقابل خیبر خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: در آن دیدار نیز گل تیم حریف در شرایطی به ثمر رسید که خطای واضحی روی دروازه‌بان ما انجام شده بود، اما داوران توجهی به این موضوع نداشتند.

وی در پایان با قدردانی از کمیته داوران، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، تأکید کرد: تنها خواسته ما اجرای عدالت در داوری است. انتظار داریم در انتخاب داوران برای مسابقات آینده دقت بیشتری صورت گیرد تا شاهد تکرار چنین اشتباهاتی نباشیم.

