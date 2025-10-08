نمایش «رانده»؛ آغاز دوباره تئاتر مستقل هرمزگان در پلاتو لور بندرعباس

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، نمایش «رانده»، تازه‌ترین اثر نمایشی جواد انصاری، نویسنده و کارگردان شناخته‌شده تئاتر هرمزگان، از پانزدهم مهرماه در پلاتو لور بندرعباس آغاز به اجرا کرده است. این اثر نمایشی با محوریت بازسازی ذهنی و مرور گذشته پیش از مرگ، روایتی انسانی و درونی از مواجهه انسان با زندگی و مرگ ارائه می‌دهد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «او قبل از مرگ، گذشته‌اش را بازسازی می‌کند.»

جواد انصاری، متولد سال ۱۳۵۸ و از چهره‌های فعال تئاتر کشور است که بیش از ۲۲ سال سابقه حضور در عرصه نمایش دارد. او عمدتاً نویسنده آثار خود بوده و با نگاهی شخصی و تجربی، دغدغه‌های اجتماعی و فلسفی را در قالب درام به صحنه می‌برد. انصاری تاکنون جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی دریافت کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جایزه جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولین برای نمایش «بر پهنه‌ی دریا» اشاره کرد.

پلاتو لور، به‌عنوان نخستین پلاتوی خصوصی و مستقل در هرمزگان، میزبان اجرای این نمایش است. این مجموعه فرهنگی در سال‌های اخیر با حمایت از تولیدات سینمایی و تئاتری مستقل، به یکی از مراکز پویای هنرهای نمایشی در جنوب کشور تبدیل شده است.

نمایش «رانده» با بازی الهام علیزاده و وحید دهشکار اجرا می‌شود و سایر عوامل آن عبارت‌اند از:

دستیاران نویسنده: الهام علیزاده و فاطمه مدنی

طراح صحنه و نور: عیسی سلطانی

موسیقی: اشکان موسوی

طراح لباس: الهام علیزاده

مدیر صحنه: سهیل چمنی

این اثر نمایشی که از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ روی صحنه است، به گفته منتقدان و اهالی تئاتر، می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای برای گروه‌های مستقل نمایشی در هرمزگان باشد؛ گروه‌هایی که با تکیه بر خلاقیت و پشتکار خود، مسیر تولید و اجرای آثار بومی و تجربی را در فضای فرهنگی استان هموار می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به وب‌سایت بلیت‌فروشی شرجی مراجعه کنند.

