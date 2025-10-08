نمایش «رانده»؛ آغاز دوباره تئاتر مستقل هرمزگان در پلاتو لور بندرعباس
در فضایی صمیمی و هنری، نمایش «رانده» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصاری، در پلاتوی مستقل لور بندرعباس روی صحنه رفت؛ نمایشی که با روایت انسان در مواجهه با مرگ و بازسازی گذشتهاش، نویدبخش فصلی تازه برای تئاتر مستقل هرمزگان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، نمایش «رانده»، تازهترین اثر نمایشی جواد انصاری، نویسنده و کارگردان شناختهشده تئاتر هرمزگان، از پانزدهم مهرماه در پلاتو لور بندرعباس آغاز به اجرا کرده است. این اثر نمایشی با محوریت بازسازی ذهنی و مرور گذشته پیش از مرگ، روایتی انسانی و درونی از مواجهه انسان با زندگی و مرگ ارائه میدهد.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «او قبل از مرگ، گذشتهاش را بازسازی میکند.»
جواد انصاری، متولد سال ۱۳۵۸ و از چهرههای فعال تئاتر کشور است که بیش از ۲۲ سال سابقه حضور در عرصه نمایش دارد. او عمدتاً نویسنده آثار خود بوده و با نگاهی شخصی و تجربی، دغدغههای اجتماعی و فلسفی را در قالب درام به صحنه میبرد. انصاری تاکنون جوایز متعددی از جشنوارههای داخلی و بینالمللی دریافت کرده است که از جمله آنها میتوان به جایزه جشنواره بینالمللی تئاتر معلولین برای نمایش «بر پهنهی دریا» اشاره کرد.
پلاتو لور، بهعنوان نخستین پلاتوی خصوصی و مستقل در هرمزگان، میزبان اجرای این نمایش است. این مجموعه فرهنگی در سالهای اخیر با حمایت از تولیدات سینمایی و تئاتری مستقل، به یکی از مراکز پویای هنرهای نمایشی در جنوب کشور تبدیل شده است.
نمایش «رانده» با بازی الهام علیزاده و وحید دهشکار اجرا میشود و سایر عوامل آن عبارتاند از:
دستیاران نویسنده: الهام علیزاده و فاطمه مدنی
طراح صحنه و نور: عیسی سلطانی
موسیقی: اشکان موسوی
طراح لباس: الهام علیزاده
مدیر صحنه: سهیل چمنی
این اثر نمایشی که از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ روی صحنه است، به گفته منتقدان و اهالی تئاتر، میتواند آغازگر فصل تازهای برای گروههای مستقل نمایشی در هرمزگان باشد؛ گروههایی که با تکیه بر خلاقیت و پشتکار خود، مسیر تولید و اجرای آثار بومی و تجربی را در فضای فرهنگی استان هموار میکنند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به وبسایت بلیتفروشی شرجی مراجعه کنند.