مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس مطرح کرد:

آغاز پروژه «کوثر» برای ساخت خانه‌ ویژه خانواده‌های دارای معلول در شیراز

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس از آغاز طرح «کوثر» در شیراز با هدف تأمین سرپناهی ایمن و آبرومند برای خانواده‌هایی که حداقل دو عضو معلول دارند خبرداد و گفت: از همه خیرین و نیکوکاران دعوت شده است تا در ساخت این خانه‌های امید سهیم شوند.

به گزارش ایلنا، عباس خالقداری،  با اعلام آغاز عملیات اجرایی پروژه «کوثر» در شیراز افزود: این طرح با هدف ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول در دست اجراست و هم‌اکنون به مرحله بتن‌ریزی فونداسیون رسیده است.

وی ادامه داد: زمین این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تأمین شده و طراحی فنی و مطالعات اجرایی آن به پایان رسیده است. در حال حاضر مهم‌ترین نیاز ما همراهی خیرین نیک‌اندیش برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند عملیات ساخت است.

خالقداری با اشاره به عملکرد موفق انجمن در سال‌های گذشته اظهار داشت: با همت خیرین شریف استان فارس، تاکنون صدها خانواده بی‌سرپناه در نقاط مختلف استان صاحب خانه شده‌اند. تجربه نشان داده است که هرگاه خیرین پای کار آمده‌اند، معجزه‌ای در عرصه مسکن‌سازی رقم خورده است.

وی ادامه داد: ما باور داریم خانه تنها چهار دیواری نیست، بلکه مأمن امنیت، آرامش و عزت نفس انسان‌هاست. در پروژه کوثر هر واحد مسکونی نمادی از همدلی است و حتی کمک‌های کوچک – از تأمین مصالح و نیروی انسانی تا حمایت‌های فنی – می‌تواند نقشی بزرگ در تحقق این هدف ایفا کند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که هیچ خانواده‌ای در استان فارس بدون سقف نماند. پروژه کوثر می‌تواند بار دیگر الگویی موفق از همکاری مردم و خیرین در حوزه مسکن باشد. امروز فرصتی است تا با هم، امید را بسازیم.

وی در پایان از همه شهروندان و سازمان‌های نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این طرح انسان‌دوستانه، سهمی در خانه‌دار کردن خانواده‌های نیازمند داشته باشند.

گفتنی است علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در پروژه «کوثر» می‌توانند با دفتر انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در شیراز تماس حاصل کنند.

