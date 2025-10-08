به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران خواستار مدیریت و کنترل جدی مصرف آب در بخش کشاورزی شد و اظهار داشت: مصارف بالای آب در بخش کشاورزی استان زنگ خطر جدی برای منابع مختلف آبی در استان است و با توجه به کاهش بارندگی‌ها باید با پرهیز از کشت بهاره، کشت پاییزه در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به کاهش نزولات جوی، خشکسالی‌های اخیر و افت ذخایر آبی، ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان و بهره برداران با این شرکت همکاری و مشارکت داشته باشند تا با کنترل و مدیریت مصارف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، از پیامدهای جدی کم‌آبی و زیست‌محیطی جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: با توجه به تخلیه کامل سد ایوشان جهت تامین آب کشت‌های سال جاری، حقابه زیست محیطی رودخانه و همچنین پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وضعیت نامناسب بارندگی‌ها در پاییز امسال، سال آینده امکان تامین آب کشت‌های بهاره وجود نخواهد داشت بنابراین کشاورزان باید نسبت به کشت پاییزه اقدام و از آیش گذاشتن اراضی برای کشت بهاره خودداری نمایند.

حسن نژاد تصریح کرد: لرستان دارای بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی و چهار رودخانه اصلی به طول ۹ هزار کیلومتر و متوسط تولید آب‌های سطحی استان در درازمدت ۷۹۷۴ میلیون متر مکعب است که شامل ۲ حوضه آبریز کرخه و کارون بزرگ می‌شود.

وی افزود: بر اساس آماربرداری سراسری دور سوم، در مجموع ۷۲۴.۴ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی (چاه و قنات) در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود که در این میان، مصارف آب کشاورزی با حدود ۶۱۹ میلیون متر مکعب، بیشترین سهم برداشت را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: از سوی دیگر، بر اساس همین آمار، از ۴۴۲ میلیون متر مکعب آب استحصالی از منابع آب سطحی، ۳۸۳ میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که این آمار بیانگر آن است مصارف کشاورزی از منابع آب سطحی و زیرزمینی باید به‌طور جدی مدیریت و بر اساس تخصیص‌های در نظر گرفته شده، کنترل شود.

وی با اشاره به وظایف وزارت نیرو گفت: میزان تخصیص آب برای محصولات کشاورزی بر اساس ظرفیت تجدیدپذیر سطحی در حوضه آبریز توسط وزارت نیرو تعیین و به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود تا این سازمان الگوی کشت را بر اساس میزان تخصیص آب اعلامی، قبل از شروع کشت جدید به کشاورزان معرفی نمایند.

