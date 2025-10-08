مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
ثبت بیش از ۴۲ هزار شخصیت حقوقی در فارس از ابتدای راهاندازی سامانه
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از ثبت ۴۲ هزار و ۸۶۴ شخصیت حقوقی از زمان راهاندازی سامانه جامع ثبت شرکتها تا پایان شهریورماه سال جاری در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اعلام این خبر گفت: در نیمه نخست سال جاری، یکهزار و ۹۲۸ شرکت تجاری و مؤسسه غیرتجاری در استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه «صحت ارائه خدمات» و «سرعتبخشی به فرایند ثبت شرکتها» دو مؤلفه اساسی در تداوم حرکت تحولی ادارات ثبت به شمار میرود، افزود:ارتقای کیفیت خدمات به مراجعان از مهمترین اولویتهای ماست و تلاش داریم با بهرهگیری از نیروهای متخصص و باانگیزه، رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر نقش مهم ثبت شرکتها در هویتبخشی به نهادهای اقتصادی و تحقق اهداف جهش تولید خاطرنشان کرد:ثبت شرکتها بهعنوان یکی از ارکان شکلگیری فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینانه، نیازمند توجه مستمر و بازنگری در شیوههای اجرایی است. در همین راستا، تمرکز ما بر اصلاح فرایندها، کاهش زمان انجام کار و شفافسازی مراحل ثبت است.
نخعی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت ادارهکل در حوزههای مرتبط با امور اسناد اظهار داشت:در بخشهای ثبت شرکتها و اجرا، میزان رضایتمندی مراجعان بیانگر عزم جدی مجموعه در ارتقای کمی و کیفی خدماترسانی است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف تحولی سازمان ثبت باشیم.