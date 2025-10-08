رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان:
اینچهبرون جایگاه ویژهای در توسعه ترانزیت کشور دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان گفت: اینچهبرون بهعنوان نقطه اتصال گلستان با کشورهای منطقه، جایگاه ویژهای در توسعه ترانزیت کشور دارد وباید مسیرهای ریلی و جادهای استان را بهگونهای توسعه دهیم که گلستان از بنبست خارج شده و به محور ارتباطی بینالمللی تبدیل شود.
به گزارش ایلنای گلستان، علیرضا نورانی با تأکید بر اهمیت موقعیت راهبردی مرز اینچهبرون، گفت: اینچهبرون بهعنوان نقطه اتصال گلستان با کشورهای منطقه، جایگاه ویژهای در توسعه ترانزیت کشور دارد و از سوی دیگر، مزیتهای کریدور شرق خزر در بخش جادهای نیز بهخوبی در سطح ملی مورد تأیید قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر لزوم فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی افزود: باید مسیرهای ریلی و جادهای استان را بهگونهای توسعه دهیم که گلستان از بنبست خارج شده و به محور ارتباطی بینالمللی تبدیل شود. توسعه خط ریلی و اتصال آن به ریل مرکزی کشور، یکی از پیشنیازهای اصلی تحقق این هدف است.
نورانی گفت: برای توسعه ترانزیت از مسیر اینچهبرون، باید نیازمندیهای زیرساختی شامل راهآهن، منطقه آزاد، گمرکات و مسیرهای جادهای با نگاه کارشناسی و واقعبینانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوانیم زمینه حضور و علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی، بهویژه چینیها و کشورهای آسیای مرکزی را در حوزه ترانزیت کالا فراهم کنیم.
وی افزود: ترانزیت یکی از پیشرانهای اصلی توسعه استان و از مصوبات مهم شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان است. ضروری است نیازهای زیرساختی، منابع مالی، مزایا و چالشهای این مسیر بهصورت جامع بررسی و راهکارهای اجرایی برای تحقق آن تدوین شود.