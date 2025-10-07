به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تخصصی سنگ در شهرستان محلات، به فعالیت گسترده استان مرکزی در حوزه سنگ اشاره داشته و افزود: این استان بیش از 300 واحد فعال در حوزه فرآوری سنگ دارد. برخی از این واحدها جزء بهترین‌های جهان هستند و توانسته‌اند در پروژه‌های بین‌المللی از جمله بازسازی عتبات عالیات نقش‌آفرینی کنند.

وی به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرده و ادامه داد: تمرکز ویژه استان مرکزی بر توسعه بخش معدن است. با وجود تنوع بالای مواد معدنی در این استان، سهم استان در بهره‌برداری و اکتشاف پایین است. در سال جاری با هدف‌گذاری مشخص، جلسات متعددی با معدن‌داران و شورای معادن برگزار شده تا موانع از جمله معارضین محلی و مقررات دست‌وپاگیر رفع شود.

استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان محلات در حوزه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، اظهار داشت: اقدامات اجرایی برای تبدیل شدن این منطقه به پایانه صادراتی سنگ کشور خبر آغاز شده است. با حمایت دستگاه‌های اجرایی مسئول، زیرساخت‌های گمرکی و ترانزیتی نیز در همین منطقه مستقر خواهد شد تا محلات به مرکز صادرات سنگ ایران تبدیل شود.

زندیه‌وکیلی بر جایگاه جهانی شهرستان محلات در حوزه معادن تراورتن تأکید داشته و تصریح کرد: برخی کارشناسان این منطقه را بزرگ‌ترین معدن تراورتن دنیا می‌دانند. اگرچه صحت این ادعا نیازمند بررسی تخصصی است، اما بی‌تردید شهرستان محلات در ایران بی‌رقیب است و نقطه‌ای خاص در صنعت سنگ محسوب می‌شود. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فرآوری و ارسال سنگ برای ساخت 1800 ستون صحن حضرت زهرا در نجف اشرف، بیان داشت: در شرایطی که بسیاری این پروژه را غیرممکن می‌دانستند، صنعتگران استان مرکزی با همت و تعهد، دستگاه‌های مورد نیاز را از چین و کانادا تأمین کردند و اجرای کامل پروژه را برعهده گرفتند. این ستون‌ها با بیش از 30 قطعه سنگ در هر ستون، نماد توانمندی صنعت سنگ ایران هستند.

استاندار مرکزی تأکید کرد: این استان در تولید برق خورشیدی پیشتاز است و تاکنون 217 مگاوات از برنامه 500 مگاواتی سال جاری به بهره‌برداری رسیده است. استان مرکزی برای تولید 5000 مگاوات برق خورشیدی تا پایان دولت چهاردهم برنامه‌ریزی دارد. انتظار داریم معدن‌داران نیز در این مسیر سرمایه‌گذاری کنند تا از ناترازی انرژی عبور کنیم. هم‌اکنون یک چهارم برق خورشیدی کشور در این استان تولید می‌شود.

فعالیت نمایشگاه تخصصی سنگ ایران به‌رغم فشارهای اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی

مدیر اجرایی نمایشگاه تخصصی سنگ شهرستان محلات نیز در این مراسم گفت: به‌رغم فشارهای اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی که علیه کشور ایران وجود داشت، این نمایشگاه با حضور پرشور صنعتگران و فعالان صنعت سنگ، قوی‌تر و پویاتر از دوره‌های گذشته فعالیت خود را آغاز کرد. این نمایشگاه با هدف تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی طراحی و شرایط ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است.

محمد حلاجیان افزود: این نمایشگاه نه تنها بستری برای نمایش توانمندی‌های داخلی است، بلکه به‌عنوان سکویی برای معرفی ظرفیت‌های صادراتی ایران عمل می‌کند. با توجه به حضور گسترده شرکت‌ها، معدن‌داران و هیئت‌های خارجی، انتظار می‌رود این رویداد به افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند و جایگاه ایران را به عنوان یکی از پیشتازان صنعت سنگ در خاورمیانه و جهان تثبیت کند.

وی به مهمترین ویژگی‌های نمایشگاه سال جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته نمایشگاه سال جاری، ارائه حدود 40 هزار تن سنگ کوپ است که به صورت ویژه، پتانسیل عظیم معدنی ایران را به نمایش می‌گذارد. این حجم از سنگ، نمایانگر توانمندی‌های منحصربه‌فرد کشور ایران در حوزه استخراج و فرآوری سنگ‌های ساختمانی و تزئینی است.

مدیر اجرایی نمایشگاه تخصصی سنگ شهرستان محلات اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این دوره از نمایشگاه، حضور هیئت‌های تجاری رسمی از کشورهای ارمنستان، ترکیه، هند، چین، پرتغال و روسیه است. با همکاری وزارت صمت سازمان توسعه تجارت ایران و رایزنان تجاری، این نمایشگاه، میزبان فعالان بین‌المللی است که به عنوان نمایندگان تجارت ایران در بازارهای هدف عمل می‌کنند.

حلاجیان تصریح کرد: علاوه بر این، جلسات ویژه‌ای با حضور سفرا و رایزنان تجاری از کشورهای کره جنوبی، قزاقستان و اندونزی در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد تا فرصت‌های همکاری تجاری گسترش یابد. این جلسات که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان مرکزی ترتیب داده شده، بستری برای تبادل دانش، فناوری و ایجاد ارتباطات تجاری جدید فراهم می‌کند.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه فضایی اختصاصی برای جلسات تجاری ایجاد کرده‌ایم تا فعالان صنعت سنگ از سراسر کشور بتوانند با تجار خارجی ارتباط برقرار کنند و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و صادرات به وجود آورند. این نمایشگاه فرصتی است تا تولیدکنندگان ایرانی با آخرین روندهای جهانی آشنا شوند، کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند و جایگاه رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی تقویت کنند.

مدیر اجرایی نمایشگاه تخصصی سنگ شهرستان محلات تأکید کرد: در نمایشگاه سال جاری با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی، بخش ویژه‌ای به نمایش تاریخ و فرهنگ صنعت سنگ اختصاص داده شده است. ادوات قدیمی معدن‌کاری با قدمتی حدود ۸۰ سال، عکس‌های تاریخی و سنگ‌نگاره‌های کهن منطقه در این نمایشگاه ارائه شده‌اند که پیشینه غنی معدن‌کاری در شهرستان محلات را به خوبی نشان می‌دهند.

حلاجیان ابراز داشت: این بخش از نمایشگاه نه تنها برای بازدیدکنندگان داخلی، بلکه برای هیئت‌های خارجی نیز جذابیت ویژه‌ای دارد، زیرا ریشه‌های عمیق صنعت سنگ ایران را در بستر تاریخ و فرهنگ این سرزمین به نمایش می‌گذارد. هدف این است که داستان سنگ‌های ایران، که نمایانگر هنر، فرهنگ و تاریخ ماست، به گوش جهانیان برسد و محصولات ما در بازارهای بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند.

گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران

به گزارش ایلنا، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با حضور سفرا و رایزنان اقتصادی چندین کشور، مسئولان کشوری، استان مرکزی و شهرستانی در منطقه نیم‌ور شهرستان محلات گشایش یافت. 8 هیئت خارجی از کشورهای ترکیه، روسیه، ارمنستان، هند، چین، پرتغال، پاکستان و افغانستان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات حضور دارند. این نمایشگاه از 15 تا 18 مهر ماه سال جاری در حال برگزاری است.

این رویداد با مشارکت 570 شرکت و مجموعه معدنی از 27 استان، تمامی زنجیره تأمین و ارزش صنعت سنگ ایران را در فضایی به وسعت 150 هزار مترمربع با 120 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و 30 هزار مترمربع فضای خالص فعالیت خود را آغاز کرده است. در این نمایشگاه 40 هزار تن سنگ کوپ از 400 معدن کشور حضور دارند و تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌اند.

نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران که هر ساله به صورت ثابت در منطقه نیم‌ور شهرستان محلات برگزار می‌شود، جایگاه چهارم به لحاظ رویداد و رتبه نخست از نظر حجم را در بین نمایشگاه‌های سنگ دنیا دارد. ایران از نظر تنوع سنگ‌های ساختمانی رتبه نخست جهان را داراست. با این حال، به دلیل عدم حضور پررنگ در بازارهای بین‌المللی، کمتر از 0.5 درصد از تجارت جهانی این صنعت را در اختیار دارد.

کشور ایران و به خصوص شهرستان محلات در استان مرکزی در صنعت سنگ جهانی جایگاه برجسته‌ای دارند و رتبه‌های برتری را به خود اختصاص داده‌اند. بیش از 2 درصد سنگ ساختمانی و 8 درصد سنگ تراورتن جهان در این شهرستان تولید می‌شود. 280 واحد فرآوری با ظرفیت 18 میلیون مترمربع سنگ در محلات فعالیت دارند و در مجموع 13 درصد تولید کشور در این خطه انجام می‌شود.

انتهای پیام/