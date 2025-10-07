در پاسخ به پرسش ایلنا مطرح شد؛
کامیونداران استان کمترین سطح نارضایتی کشور را دارند/ ارتباط مستمر با انجمنها باعث کاهش تنشها و حل مشکلات صنفی شد+فیلم
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز درباره وضعیت کامیونداران و پیگیری مطالبات صنفی آنان، گفت: با تشکیل جلسات مستمر با انجمنهای صنفی رانندگان و رفع مشکلات بیمه و معیشت آنها، استان البرز کمترین سطح نارضایتی کامیونداران را در کشور داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی زندیفر، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، امروز در نشست خبری با اشاره به توسعه فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی اظهار داشت: پیش از این، شرکتهای بینالمللی زیرمجموعه تهران بودند اما اکنون با استقرار در فرودگاه پیام، بهصورت مستقل در استان البرز فعالیت میکنند. از ۲۷ شرکت حملونقل استان، ۲۰ شرکت تاکنون مجوز دائم دریافت کردهاند.
زندی فر در پاسخ به پرسش ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به مشکلات و دغدغههای کامیونداران استان، گفت: تمام کامیونداران البرز در قالب انجمنهای صنفی فعال هستند و جلسات منظم ماهیانه با حضور نمایندگان آنها برگزار میشود. این ارتباط نزدیک سبب شده مسائل بیمهای و معیشتی رانندگان در سطح استان تا حد زیادی برطرف شود و البرز در یک سال گذشته کمترین میزان اعتراض صنفی کامیونداران را در کشور داشته باشد.
وی افزود: پیگیری مطالبات صنفی آنان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای البرز گفت: «با تشکیل جلسات مستمر با انجمنهای صنفی رانندگان و رفع مشکلات بیمه و معیشت، استان البرز کمترین سطح نارضایتی کامیونداران را در کشور داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز همچنین از جهش ۶۴۰ میلیارد ریالی درآمد ترانزیتی، کاهش چشمگیر تلفات جادهای و اجرای طرحهای گسترده ایمنسازی محورها در ششماهه نخست امسال خبر داد.
این مدیر در ادامه به ایلنا گفت: تلاش ما این است که فشارهای اداری و بیمهای از روی دوش رانندگان برداشته شود و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط مانند تأمین اجتماعی و انجمنهای صنفی، آرامش و اعتماد در فضای کاری این قشر زحمتکش حفظ شود.
زندیفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت ایمنی جادههای استان گفت: با اصلاحات ساختاری و ایمنسازی محورها در ششماهه نخست امسال، البرز جزو استانهای برتر کشور در کاهش تلفات جادهای قرار گرفته است. در محور اشتهارد پس از ۹ ماه کار و اصلاح ۸۰ کیلومتر از مسیر، آمار ۲۳ فوتی به صفر رسیده و در محور کرج – کندوان نیز ۱۴ نقطه حادثهخیز ایمنسازی شده است.
به گفته وی، هدف کنونی اداره کل راهداری البرز کاهش ۳۰ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته است و تاکنون در حوزه ایمنی تردد، موفقیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی حاصل شده است.
زندیفر همچنین اعلام کرد که تعداد فوتیهای سال ۱۴۰۰ در استان ۱۵۶ نفر بود که با اقدامات انجام شده، از وقوع حدود ۱۰۰ مورد فوت جلوگیری شد.
مدیرکل راهداری البرز ادامه داد: تمام آزادراههای استان ایمنسازی شدهاند و تجهیزاتی از جمله آشکارسازها، چراغهای پلیسی، رامبلها و چراغهای چشمکزن در نقاط حساس نصب شده است. تعامل سازندهای با پلیس در این حوزه داریم و نظارتها بهصورت هوشمند انجام میشود.
زندیفر همچنین از جهش چشمگیر درآمدهای ترانزیتی استان خبر داد و ادامه داد: درآمد استان در ششماهه نخست امسال به بیش از ۶۴۰ میلیارد ریال رسیده است. در حالی که در ابتدای دوره مدیریتی بنده، این رقم تنها ۱۰ میلیارد ریال بود. امروز البرز در میان پنج استان برتر کشور از نظر واریز درآمد به خزانه قرار دارد.
زندیفر درباره نوسازی ماشینآلات راهداری استان گفت: میانگین عمر ناوگان سنگین البرز بیش از ۲۲ سال بود که برای نوسازی آن، هفت دستگاه لودر و سه دستگاه گریدر جدید خریداری شده است. همچنین ۲۳ دستگاه تجهیزاتی شامل موتور برق، دستگاه هوا برش و کارواش برای امدادرسانی در مسیرهای آزادراهی تهیه شده است.
وی افزود: تعداد دوربینهای ثبت تخلف از ۲۸ به ۴۵ و دوربینهای نظارتی از ۳۸ به ۵۱ دستگاه افزایش یافته و همه دوربینهای قدیمی بهروزرسانی شدهاند تا کنترل هوشمند و دقیقتری در محورهای اصلی استان صورت گیرد.
مدیرکل راهداری البرز از برنامهریزی برای احداث مجتمعهای رفاهی جدید خبر داد و گفت: هدفگذاری کردهایم که در سه تا چهار سال آینده، در هر ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر از محورهای اصلی استان یک مجتمع خدمات رفاهی درجه یک احداث شود. از ۱۲ پروژه برنامهریزیشده، چهار پروژه هماکنون در حال ساخت است.
وی در پایان با اشاره به نقش رسانهها در موفقیتهای این مجموعه اظهار کرد: ارتباط مؤثر با خبرنگاران و اطلاعرسانی دقیق، از عوامل مهم ارتقای رتبه استان در حوزه روابط عمومی بوده است؛ بهطوریکه البرز از رتبه ۲۷ کشور در سال ۱۴۰۱ به رتبه برتر کشوری در سال ۱۴۰۳ رسیده است.