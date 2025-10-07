خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خانواده ۵ نفره در واژگونی تیگو در محور نظنز مصدوم شدند

خانواده ۵ نفره در واژگونی تیگو در محور نظنز مصدوم شدند
کد خبر : 1697070
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: واژگونی تیگو در آزادراه امیر کبیر ۵ مصدوم به همراه داشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه خودروی تیگو در آزادراه امیرکبیر، از نطنز نرسیده به پل شیراز دچار واژگونی شده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: در این سانحه پنج نفر شامل یک خانم، یک آقا و سه کودک دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و ثابت‌سازی مصدومان در صحنه، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان نطنز منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ