خانواده ۵ نفره در واژگونی تیگو در محور نظنز مصدوم شدند
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: واژگونی تیگو در آزادراه امیر کبیر ۵ مصدوم به همراه داشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی افزود: در این حادثه خودروی تیگو در آزادراه امیرکبیر، از نطنز نرسیده به پل شیراز دچار واژگونی شده است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس پیشبیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.
وی تصریح کرد: در این سانحه پنج نفر شامل یک خانم، یک آقا و سه کودک دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و ثابتسازی مصدومان در صحنه، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان نطنز منتقل شدند.