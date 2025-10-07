خبرگزاری کار ایران
کارکنان ادارات اصفهان؛ پنجشنبه‌ها «دورکار» شدند

کد خبر : 1697064
فعالیت ادارات اصفهان بر اساس اعلام استانداری این استان، روزهای پنجشنبه بصورت «دورکاری» است.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای تحول اداری اصفهان در جلسه روز سه‌شنبه مصوبه دورکاری ادارات این استان تا پایان سال‌جاری با هدف کاهش مصرف انرژی(بویژه در فصول پرمصرف)، افزایش بهره‌وری کارمندان، تقویت بنیان خانواده و رونق گردشگری به تصویب رسید.

بر این اساس، ادارات دولتی و نهادهای اجرایی پنجشنبه‌ها تعطیل است و کارکنان در این روز بصورت دورکاری به ارائه خدمت می‌پردازند.

استاندار اصفهان در این جلسه گفت: به‌منظور جبران تعطیلی پنجشنبه، ساعت حضور کارمندان استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ دقیقه تعیین شده است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: نهادهای خدماتی، امدادی و شبانه‌روزی از این طرح مستثناء هستند.

