در مراسمی با حضور معاون استاندار صورت گرفت؛

تحویل 10 دستگاه آمبولانس و خودروی سواری به هلال‌احمر قزوین

در مراسمی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، 6 دستگاه آمبولانس مجهز و چهار خودروی سواری جدید به ناوگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امروز  در مراسمی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، 6 دستگاه آمبولانس مجهز و چهار خودروی سواری جدید به ناوگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان افزوده شد.

این خودروها برای تقویت توان عملیاتی و افزایش سرعت امدادرسانی در حوادث جاده‌ای و شرایط بحرانی، به شهرستان‌های مختلف استان تحویل داده می‌شوند و ارزش هر کدام از آنها به همراه تجهیزات 125 میلیارد تومان است.

معاون استاندار در این مراسم گفت: استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همواره در معرض وقوع حوادث مختلف قرار دارد بنابراین لازم است دستگاه‌های امدادی با برخورداری از تجهیزات به‌روز و نیروی انسانی آموزش‌دیده، در هر شرایطی آماده خدمت‌رسانی باشند.

حق‌لطفی با تاکید بر اهمیت تجهیز ناوگان امدادی افزود:افزوده شدن این آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی موجب افزایش سرعت عمل نیروهای هلال‌احمر در امدادرسانی و نجات جان هم‌وطنان خواهد شد. 

وی افزود: دو عامل اصلی در موفقیت عملیات امدادی، نیروی انسانی توانمند و تجهیزات کارآمد است که افزوده شدن خودروهای جدید در افزایش سرعت خدمات رسانی امدادگران تاثیر خود را خواهد گذاشت.

حق‌لطفی در پایان این مراسم، از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

