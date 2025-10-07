به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امروز در مراسمی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، 6 دستگاه آمبولانس مجهز و چهار خودروی سواری جدید به ناوگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان افزوده شد.

این خودروها برای تقویت توان عملیاتی و افزایش سرعت امدادرسانی در حوادث جاده‌ای و شرایط بحرانی، به شهرستان‌های مختلف استان تحویل داده می‌شوند و ارزش هر کدام از آنها به همراه تجهیزات 125 میلیارد تومان است.

معاون استاندار در این مراسم گفت: استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همواره در معرض وقوع حوادث مختلف قرار دارد بنابراین لازم است دستگاه‌های امدادی با برخورداری از تجهیزات به‌روز و نیروی انسانی آموزش‌دیده، در هر شرایطی آماده خدمت‌رسانی باشند.

حق‌لطفی با تاکید بر اهمیت تجهیز ناوگان امدادی افزود:افزوده شدن این آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی موجب افزایش سرعت عمل نیروهای هلال‌احمر در امدادرسانی و نجات جان هم‌وطنان خواهد شد.

وی افزود: دو عامل اصلی در موفقیت عملیات امدادی، نیروی انسانی توانمند و تجهیزات کارآمد است که افزوده شدن خودروهای جدید در افزایش سرعت خدمات رسانی امدادگران تاثیر خود را خواهد گذاشت.

حق‌لطفی در پایان این مراسم، از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

