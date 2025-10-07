مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبرداد؛
فصل تازه در پروژه ماهور ۳ با استقرارهمزمان ۵ پیمانکار جدید
مدیرعامل شرکت عمران صدرا از استقرار پنج پیمانکار جدید در پروژه نهضت ملی مسکن ماهور ۳ خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی، افزود: با اتمام فرآیند صورتبرداری و عقد قرارداد با این پیمانکاران، عملیات اجرایی در تمامی زونهای پنجگانه این پروژه کلید خورده است و روند پیشرفت و شتاب قابلتوجهی خواهد گرفت.
وی بااشاره به اینکه با پیگیریهای مستمر و خاتمه قرارداد پیمانکار قبلی، پنج پیمانکار جدید واجد شرایط برای تمامی زونهای پروژه ماهور ۳ انتخاب و در سایت مستقر شدهاند، ادامه داد: این پیمانکاران بلافاصله پس از استقرار، عملیات تجهیز کارگاه و اجرا را در دستور کار خود قرار دادهاند. اگرچه این پروژه در گذشته به دلیل عدم تعهد پیمانکار سابق با تأخیرهایی مواجه شده بود، اما با پیمانکاران جدید، چشمانداز روشنی برای جبران این تأخیرها و پیشرفت سریع پروژه ترسیم شده است.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا، با اعلام این خبر و با اشاره به جزئیات پیشرفت هر بخش، اظهار داشت: با یک برنامه زمانبندی فشرده و نظارت دقیق، تمام تمرکز خود را بر پیشرفت همزمان همه زونها گذاشتهایم. به طور مشخص، در زون یک پس از اتمام تجهیز کارگاه، به دنبال افزایش نیروهای اجرایی هستیم.
زاهدی افزود: در زون ۲، خاکبرداری سه بلوک در جریان است و یک بلوک نیز در مرحله آرماتوربندی قرار دارد؛ در زون ۳ خوشبختانه بتنریزی سه دیوار و ستون را پشت سر گذاشتهایم و پیشبینی میکنیم بتنریزی سقف از هفته آینده آغاز شود همچنین در زون ۴ نیز با استقرار کامل اکیپها و خرید آرماتور، پیشبینی میشود عملیات اجرایی حداکثر تا ده روز آینده شروع شود. برای زون ۵ که با توپوگرافی پیچیدهای روبروست، خوشبختانه دو بلوک به تراز نهایی رسیدهاند و برای آغاز عملیات ساختمانی آماده هستند.
وی تأکید کرد: با استقرار پیمانکاران جدید و برنامهریزی فشرده، تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا تأخیرات گذشته را جبران و پروژه ماهور ۳ را با سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام برسانیم.