استاندار فارس خبرداد؛

راه‌آهن شیراز-بوشهر بر اساس مدلی‌ نوین تأمین مالی می‌شود

استاندار فارس در نشستی که به میزبانی مجلس شورای اسلامی و به منظور بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی جنوب کشور برگزار شد از ارائه مدلی نوین برای تأمین مالی این پروژه‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری پس از برگزاری این نشست که با حضور نمایندگان استان‌های فارس و بوشهر در مجلس شورای اسلامی، پیمانکاران پروژه‌های راه‌آهن، مدیران ارشد پتروشیمی‌ها و جمعی از مسئولان اجرایی برگزار شد؛  با بیان اینکه این جلسه به ابتکار و میزبانی مشترک دو استان برگزار شده است، از ارائه مدل نوینی از تأمین مالی برای پروژه‌های راه‌آهن محور شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه خبر داد.

وی گفت: بر اساس این مدل مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه، در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه‌های حیاتی ایفا کنند.

استاندار فارس اظهار داشت: در جریان جلسه، ظرفیت‌ها، ملاحظات و چالش‌های مرتبط با مدل پیشنهادی بررسی و دیدگاه‌های کارشناسی و اجرایی نیز مطرح شد.

امیری ابراز امیدواری کرد که با استمرار این جلسات و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، پروژه راه‌آهن شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی و زمینه حمل کالا و مسافر در این مسیر راهبردی فراهم شود.

 در جمع‌بندی نهایی، اصل مدل تأمین منابع مالی تأیید و مقرر شد در خصوص جزئیات اجرایی و ابعاد حقوقی و فنی آن، نظرات وزرای ذی‌ربط دریافت شود؛ همچنین توافق شد که نشست بعدی با همین ترکیب و با حضور مسئولان دو استان، در آینده‌ای نزدیک برگزار شود.

