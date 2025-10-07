استاندار فارس خبرداد؛
راهآهن شیراز-بوشهر بر اساس مدلی نوین تأمین مالی میشود
استاندار فارس در نشستی که به میزبانی مجلس شورای اسلامی و به منظور بررسی راهکارهای توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی جنوب کشور برگزار شد از ارائه مدلی نوین برای تأمین مالی این پروژهها خبر داد.
وی گفت: بر اساس این مدل مقرر شد شرکتهای پتروشیمی فعال در منطقه، در قالب سرمایهگذاری مشارکتی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژههای حیاتی ایفا کنند.
استاندار فارس اظهار داشت: در جریان جلسه، ظرفیتها، ملاحظات و چالشهای مرتبط با مدل پیشنهادی بررسی و دیدگاههای کارشناسی و اجرایی نیز مطرح شد.
امیری ابراز امیدواری کرد که با استمرار این جلسات و همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی، پروژه راهآهن شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه در سریعترین زمان ممکن عملیاتی و زمینه حمل کالا و مسافر در این مسیر راهبردی فراهم شود.
در جمعبندی نهایی، اصل مدل تأمین منابع مالی تأیید و مقرر شد در خصوص جزئیات اجرایی و ابعاد حقوقی و فنی آن، نظرات وزرای ذیربط دریافت شود؛ همچنین توافق شد که نشست بعدی با همین ترکیب و با حضور مسئولان دو استان، در آیندهای نزدیک برگزار شود.