به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری پس از برگزاری این نشست که با حضور نمایندگان استان‌های فارس و بوشهر در مجلس شورای اسلامی، پیمانکاران پروژه‌های راه‌آهن، مدیران ارشد پتروشیمی‌ها و جمعی از مسئولان اجرایی برگزار شد؛ با بیان اینکه این جلسه به ابتکار و میزبانی مشترک دو استان برگزار شده است، از ارائه مدل نوینی از تأمین مالی برای پروژه‌های راه‌آهن محور شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه خبر داد.

وی گفت: بر اساس این مدل مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه، در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه‌های حیاتی ایفا کنند.

استاندار فارس اظهار داشت: در جریان جلسه، ظرفیت‌ها، ملاحظات و چالش‌های مرتبط با مدل پیشنهادی بررسی و دیدگاه‌های کارشناسی و اجرایی نیز مطرح شد.

امیری ابراز امیدواری کرد که با استمرار این جلسات و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، پروژه راه‌آهن شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی و زمینه حمل کالا و مسافر در این مسیر راهبردی فراهم شود.

در جمع‌بندی نهایی، اصل مدل تأمین منابع مالی تأیید و مقرر شد در خصوص جزئیات اجرایی و ابعاد حقوقی و فنی آن، نظرات وزرای ذی‌ربط دریافت شود؛ همچنین توافق شد که نشست بعدی با همین ترکیب و با حضور مسئولان دو استان، در آینده‌ای نزدیک برگزار شود.

