قدردانی رئیس‌جمهور از دست‌اندرکاران اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید

در پی اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید با حضور سفرا و هنرمندان بین‌المللی، رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به گزارش وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از وی و دست‌اندرکاران این رویداد مهم هنری قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در پی برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه میراث جهانی تخت‌جمشید، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، طی نامه‌ای، دستاوردهای این برنامه را به استحضار ریاست جمهوری رساند.

این رویداد که گامی مؤثر در مسیر توسعه دیپلماسی فرهنگی، ارتقای نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های هنری جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی بود، تحسین دکتر مسعود پزشکیان را برانگیخته و رئیس‌جمهور در پی‌نوشتی از سید رضا صالحی امیری و دست‌اندرکاران این رویداد بزرگ هنری تشکر کرده  و وزیر محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مراتب قدردانی رئیس جمهور را به استاندار فارس و دست‌اندرکاران استانی اعلام نموده‌اند.

با تلاش‌های معاونت هماهنگی امور زیارت و گردشگری استانداری فارس، ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شهریور سال جاری در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، با حضور سفیر جمهوری ارمنستان و جمعی از هنرمندان برجسته این کشور، به اجرا درآمد.

این برنامه فاخر در چارچوب دیپلماسی نوروز و با هدف تقویت تعاملات فرهنگی بین‌المللی برگزار شد و با استقبال گسترده داخلی و خارجی همراه بود.

در این رویداد، ۲۳ هیئت خارجی از جمله سفرای ۱۳ کشور، نمایندگان دیپلماتیک سازمان ملل و یونسکو حضور داشتند. در حاشیه این برنامه دیدارهایی نیز میان استاندار فارس و سفرای کشورهای برزیل، ارمنستان، ازبکستان و فیلیپین صورت گرفت که پیگیری‌های لازم برای ثمربخشی این دیدارها در دستور کار قرار گرفته است.

در اقدامی کم‌نظیر، هنرمندان شیرازی نیز در ارکستر ارمنستان به اجرای مشترک پرداختند و گروه کرال با اجرای قطعه «ای ایران» فضای غرورآفرینی را رقم زد که این هم‌افزایی هنری، تجربه‌ای نو برای نسل جوان و هنرمند استان فارس به همراه داشت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
