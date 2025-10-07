به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین گفت: رویکرد دولت چهاردهم و مجموعه استانداری بر پایه اقتصاد استوار است و با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری انتخاب فردی تحصیل‌کرده در رشته اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در حوزه اقتصادی استان باشد.

وی افزود: انتظار داریم با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی استان قزوین کارگروه‌های تخصصی و جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم و جدی‌تری پیگیری شوند تا بهبود شرایط معیشت مردم محقق شود.

استاندار قزوین با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی گفت: دستگاه‌ها باید از اعتبارات ملی و استانی به‌صورت هدفمند استفاده کنند و طرح‌های علمی و اقتصادی را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند، چرا که استان قزوین در بخش‌های کشاورزی، فناوری، صنعت و اقتصاد توان رقابت در سطح ملی را دارد.

نوذری با اشاره به دستور جلسه کارگروه اقتصادی مبنی بر آیین‌نامه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تصریح کرد: رشد و تولید پایدار در گرو بهره‌وری است. با وجود ظرفیت‌های بالای کشاورزی در قزوین، هنوز به بهره‌وری مطلوب نرسیده‌ایم و باید به سمت افزایش تولید و کاهش مصرف منابع حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اگر تاکنون در هر هکتار زمین کشاورزی یک تن محصول برداشت می‌شد، باید این رقم را به سه تن برسانیم و در عین حال مصرف آب را کاهش دهیم، امروز ناترازی‌هایی در صنایع و کشاورزی داریم که باید با برنامه‌ریزی دقیق به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.

استاندار قزوین بر تدوین برنامه‌های کاربردی در حوزه بهره‌وری برای هر دستگاه اجرایی تاکید کرد و گفت: لازم است ارتباط اثرگذاری میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برقرار شود و جلسات منظمی برای ارتقای بهره‌وری در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برگزار گردد.

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان عنوان کرد: بخشی از معادن استان غیرفعال هستند و باید برنامه‌های مناسبی برای فعال‌سازی و بهره‌برداری مجدد از آن‌ها تدوین شود.

وی درباره وضعیت تسهیلات تبصره‌ای تاکید کرد: در سفر آینده رییس جمهور به استان پرداخت 30 همت تسهیلات برای صنایع برنامه‌ریزی شده که می‌تواند تحولی چشمگیر در وضعیت تولید و اشتغال ایجاد کند.

استاندار قزوین با اشاره به سامانه رصد اشتغال تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی استان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است، درحالی که بسیاری از صنایع با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند، مهارت‌آموزی باید به‌صورت ویژه و هدفمند دنبال شود تا فاصله میان دانشگاه و صنعت کاهش یابد.

نوذری تاکید کرد: قزوین از ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و با تقویت پیوند میان دانشگاه‌ها و بخش تولید می‌توان رتبه بالای استان در نرخ بیکاری را کاهش داد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد.

