وزش باد گرم و افزایش دمای هوا در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان از افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای استان از فردا تا جمعه خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با ورود سامانه جنوبی به آسمان گیلان، وزش باد گرم در مناطق مختلف استان، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، از فردا آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد.

وی از افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی تا جمعه مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته، از منطقه ازبرم شهرستان سیاهکل ۲۸ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان ۸ درجه سلسیوس گزارش شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.

 

