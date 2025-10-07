به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی گفت:بر اساس نامه رسمی وزارت امور خارجه جمهوری عراق که از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال شده است، دولت عراق با ایجاد و گشایش یک گذرگاه مرزی جدید در مقابل گذرگاه چیلات از سمت ایران موافقت کرده است.

وی افزود: این موافقت نتیجه تلاش‌ها و هماهنگی‌های گسترده میان وزارت امور خارجه، استانداری ایلام، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد و نهادهای ذی‌ربط دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط تجاری، فرهنگی و اجتماعی بین دو ملت همسایه باشد.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت این تصمیم در توسعه مبادلات مرزی گفت: گشایش این گذرگاه، فرصت تازه‌ای برای رونق اقتصادی مناطق مرزی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان مردم استان ایلام و استان میسان عراق فراهم می‌کند.

