موافقت رسمی دولت عراق با گشایش گذرگاه مرزی مقابل چیلات / گام بزرگ در توسعه همکاری‌های مرزی ایران و عراق

استاندار ایلام از موافقت دولت عراق با ایجاد گذرگاه مرزی جدید در مقابل گذرگاه چیلات خبر داد و گفت: این تصمیم حاصل پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه و استانداری ایلام بوده و نقش مهمی در تقویت تعاملات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی گفت:بر اساس نامه رسمی وزارت امور خارجه جمهوری عراق که از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال شده است، دولت عراق با ایجاد و گشایش یک گذرگاه مرزی جدید در مقابل گذرگاه چیلات از سمت ایران موافقت کرده است.

وی افزود: این موافقت نتیجه تلاش‌ها و هماهنگی‌های گسترده میان وزارت امور خارجه، استانداری ایلام، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد و نهادهای ذی‌ربط دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط تجاری، فرهنگی و اجتماعی بین دو ملت همسایه باشد.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت این تصمیم در توسعه مبادلات مرزی گفت: گشایش این گذرگاه، فرصت تازه‌ای برای رونق اقتصادی مناطق مرزی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان مردم استان ایلام و استان میسان عراق فراهم می‌کند.

