خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پس از چندین ساعت تلاش نیروهای امدادی؛

آتش‌سوزی در منطقه صعب‌العبور هفت‌تنان دزفول مهار شد

آتش‌سوزی در منطقه صعب‌العبور هفت‌تنان دزفول مهار شد
کد خبر : 1696889
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی در منطقه کوهستانی هفت‌تنان دزفول پس از دو روز تلاش مستمر نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و جوامع محلی مهار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول اعلام کرد: آتش‌سوزی کوه هفت‌تنان در بخش سردشت این شهرستان، پس از چندین مرحله عملیات و بیش از پنج ساعت پیاده‌روی نیروهای امدادی برای دسترسی به محل، سرانجام مهار شد.

محمد شفیعی‌زاده گفت: نیروهای امدادی در قالب عملیات‌های ۱۲ ساعته و تا پاسی از شب گذشته برای جلوگیری از گسترش آتش تلاش کردند. با وجود سخت‌گذر بودن منطقه، حجم زیادی از محل ایمن‌سازی شده و در حال حاضر گشت‌های مراقبت برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره در منطقه مستقر هستند.

وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است و احتمال عامل انسانی وجود دارد، اما عمدی یا غیرعمدی بودن آن هنوز مشخص نیست. شفیعی‌زاده تصریح کرد که پوشش گیاهی منطقه شامل بادامزار و درختان پراکنده بلوط و بنه است و آسیب اصلی به پوشش سطحی یک‌ساله وارد شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ