پس از چندین ساعت تلاش نیروهای امدادی؛
آتشسوزی در منطقه صعبالعبور هفتتنان دزفول مهار شد
آتشسوزی در منطقه کوهستانی هفتتنان دزفول پس از دو روز تلاش مستمر نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و جوامع محلی مهار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول اعلام کرد: آتشسوزی کوه هفتتنان در بخش سردشت این شهرستان، پس از چندین مرحله عملیات و بیش از پنج ساعت پیادهروی نیروهای امدادی برای دسترسی به محل، سرانجام مهار شد.
محمد شفیعیزاده گفت: نیروهای امدادی در قالب عملیاتهای ۱۲ ساعته و تا پاسی از شب گذشته برای جلوگیری از گسترش آتش تلاش کردند. با وجود سختگذر بودن منطقه، حجم زیادی از محل ایمنسازی شده و در حال حاضر گشتهای مراقبت برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره در منطقه مستقر هستند.
وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است و احتمال عامل انسانی وجود دارد، اما عمدی یا غیرعمدی بودن آن هنوز مشخص نیست. شفیعیزاده تصریح کرد که پوشش گیاهی منطقه شامل بادامزار و درختان پراکنده بلوط و بنه است و آسیب اصلی به پوشش سطحی یکساله وارد شده است.