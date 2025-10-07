استاندار مازندران:
نان باکیفیت حق مردم است؛ حمایت از مجتمعهای نانوایی و تولید آرد استان
استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت کیفیت نان به عنوان قوت غالب مردم، خواستار نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت نان شد و افزود: نان باکیفیت حق مردم است و باید با نظارت دقیق این حق را تضمین کنیم.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی در جلسه کارگروه آرد و نان استان با اشاره به ضرورت ارتقاء ساختار نانواییها، از خبازان خواست تا با ایجاد مراکز و مجتمعهای نانوایی، خدمات خود را به شکل منسجمتر و حرفهایتری ارائه دهند.
وی همچنین بر دوگانهسوز شدن نانواییها تأکید کرد و از اعطای تسهیلات ویژه برای تسهیل این فرآیند خبر داد.
استاندار مازندران با اشاره به مطالبات صنف خبازان، اظهار داشت: نسبت به دغدغههای این صنف حساس هستم و با جدیت پیگیری خواهم کرد تا مشکلات آنان مرتفع شود.
وی در راستای حمایت از کارخانهداران آرد استان، اعلام کرد: خرید آرد از استانهای دیگر ممنوع شده تا تولیدکنندگان استان مورد حمایت قرار گیرند و چرخه تولید استان تقویت شود.
استاندار همچنین از فرمانداران خواست تا جلسات کارگروه آرد و نان شهرستانها را بهصورت مستمر برگزار کرده و وضعیت نان را بهصورت میدانی بررسی کنند.
یونسی با اشاره به اهمیت سلامت نان، دستور تشکیل کارگروهی با حضور دانشگاهها را صادر کرد تا میزان سبوس مناسب در تولید نان تعیین شود و کیفیت نان در شرایط مطلوبتری قرار گیرد.
این جلسه در راستای ارتقاء کیفیت نان، حمایت از تولید داخلی و پاسخگویی به مطالبات صنفی برگزار شد و تصمیمات اتخاذ شده، گامی مهم در مسیر بهبود وضعیت نان در استان خواهد بود.