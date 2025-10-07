خبرگزاری کار ایران
مدیر کل ثبت احوال استان:

ثبت ۱۲ هزار و ۳۸۷ رویداد ولادت در گلستان

کد خبر : 1696823
مدیر کل ثبت احوال گلستان از ثبت ۱۲ هزار و ۳۸۷ رویداد ولادت در استان طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان،   حمیدرضا مطیع گفت: از تعداد کل ولادت‌های ثبت شده ۵۲/۱ درصد نوزاد پسر و ۴۷/۹ درصد نوزاد دختر و همچنین ۷۷/۸ درصد شهری و ۲۲/۲ درصد روستایی بوده است. 

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در هر شبانه روز به طور متوسط ۶۷ نوزاد و هر ساعت تقریبا ۳ نوزاد متولد شد افزود: بیشترین ولادت‌ها در شهریور ماه به تعداد ۲ هزار و ۴۴۰ رویداد ولادت ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال گلستان در توضیح آمار چند قلو زائی گفت: همچنین در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۲۲۲ مورد دوقلوزایی، تعداد ۷ مورد سه قلوزایی و یک مورد چهارقلوزایی در استان ثبت شده است.

