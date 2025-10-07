ثبت ۱۲ هزار و ۳۸۷ رویداد ولادت در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا مطیع گفت: از تعداد کل ولادت‌های ثبت شده ۵۲/۱ درصد نوزاد پسر و ۴۷/۹ درصد نوزاد دختر و همچنین ۷۷/۸ درصد شهری و ۲۲/۲ درصد روستایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در هر شبانه روز به طور متوسط ۶۷ نوزاد و هر ساعت تقریبا ۳ نوزاد متولد شد افزود: بیشترین ولادت‌ها در شهریور ماه به تعداد ۲ هزار و ۴۴۰ رویداد ولادت ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال گلستان در توضیح آمار چند قلو زائی گفت: همچنین در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۲۲۲ مورد دوقلوزایی، تعداد ۷ مورد سه قلوزایی و یک مورد چهارقلوزایی در استان ثبت شده است.

