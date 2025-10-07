دادستان مرکز استان خبرداد:
افزایش نظارتها بر نحوه توزیع کالاهای اساسی در گلستان
دادستان مرکز استان گلستان از تشدید نظارتها بر بازار عرضه و توزیع کالاهای اساسی و فعال شدن کمیتههای نظارت بر فرایند توزیع کالاهای اساسی در حوزههای قضایی سراسر استان خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی برای مردم، دادستانهای سراسر استان مأمور شدهاند تا به صورت میدانی و مستمر، روند توزیع اقلام پُرمصرف و مورد نیاز را زیر نظر بگیرند و از بروز تخلفات احتمالی در روند توزیع کالاهای اساسی، جلوگیری کنند.
رزاقی نژاد از فعال شدن کمیتههای نظارت بر فرایند توزیع کالاهای اساسی هم خبر داد و گفت: ریاست این کمیتهها با دادستانهای هر شهرستان است و باید بازدید و نظارتهای مستمر بر واحدهای تولیدی و توزیعی عمده و انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، انبارها و سردخانهها و سیلوها در خصوص میزان ذخیرهسازی انجام و گزارش آن دادستانی مرکز استان اعلام شود.
وی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفاتی که سبب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله اولویتهای نظارتی دستگاه قضایی در ماههای اخیر است و در این راستا، همکاری تنگاتنگی میان دادستانیها، صمت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برقرار شده است.