خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس خبرداد؛

فارس میزبان معاونین آموزش و پژوهش هلال‌احمر کشور

فارس میزبان معاونین آموزش و پژوهش هلال‌احمر کشور
کد خبر : 1696776
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: استان فارس میزبان کارگاه آشنایی با فرآیند انعقاد قرارداد طرح‌ها و سامانه‌های پژوهشی است؛ رویدادی که در آستانه تحولی نو در حوزه پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، گامی مثبت در مسیر استانداردسازی، شفافیت و توانمندسازی پژوهش برای تصمیم‌سازی‌های هوشمند سازمانی به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا،  حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند انعقاد قرارداد طرح‌ها و سامانه‌های پژوهشی با حضور معاونین آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر سراسر کشور، از چهاردهم تا شانزدهم مهر ۱۴۰۴ به میزبانی استان فارس و همکاری اداره کل پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر با هدف ارتقای توانمندی در حوزه تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات رایج در مسیر ثبت و پیگیری طرح‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با اصول تدوین و ارائه طرح‌های پژوهشی، به‌صورت تخصصی با روند انعقاد قراردادها، ساختار و عملکرد سامانه سمات و چگونگی ثبت، ارزیابی و پیگیری طرح‌های پژوهشی در این سامانه آشنا خواهند شد.

درویشی با تأکید بر اهمیت برگزاری این‌گونه برنامه‌ها گفت: پژوهش در هلال‌احمر صرفاً فعالیت علمی نیست، بلکه ابزاری برای تصمیم‌سازی هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات بشردوستانه است. این کارگاه زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا معاونین آموزش و پژوهش در سراسر کشور با فرآیندهای جدید و استانداردهای لازم برای انعقاد قراردادها و اجرای طرح‌ها آشنا شوند و بتوانند از ظرفیت علمی همکاران در مسیر حل مسائل واقعی سازمان بهره‌مند شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس تصریح کرد: سامانه سمات به‌عنوان بستر رسمی ثبت و مدیریت طرح‌های پژوهشی در جمعیت، نقش مهمی در برنامه ریزی برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور دارد که از یک درگاه واحد آشنایی دقیق همکاران با این سامانه، گام مؤثری در توسعه فعالیت‌های علمی و افزایش بهره‌وری سازمانی است.

 درویشی همچنین با اشاره به میزبانی فارس از این کارگاه اظهار داشت: حضور معاونین آموزش و پژوهش جمعیت از سراسر کشور در فارس، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، هم‌افزایی علمی و تقویت شبکه همکاری‌های پژوهشی میان استان‌هاست. امیدواریم خروجی این برنامه، گامی در جهت ارتقای کیفیت طرح‌های پژوهشی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده در جمعیت باشد.

گفتنی است این برنامه بخشی از رویکرد جدید جمعیت هلال‌احمر در تقویت زیرساخت‌های علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی است و با محوریت انتقال تجربه، آموزش عملی و پاسخ‌گویی به ابهامات تخصصی پژوهشگران طراحی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ