مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس خبرداد؛
فارس میزبان معاونین آموزش و پژوهش هلالاحمر کشور
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس گفت: استان فارس میزبان کارگاه آشنایی با فرآیند انعقاد قرارداد طرحها و سامانههای پژوهشی است؛ رویدادی که در آستانه تحولی نو در حوزه پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر، گامی مثبت در مسیر استانداردسازی، شفافیت و توانمندسازی پژوهش برای تصمیمسازیهای هوشمند سازمانی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند انعقاد قرارداد طرحها و سامانههای پژوهشی با حضور معاونین آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر سراسر کشور، از چهاردهم تا شانزدهم مهر ۱۴۰۴ به میزبانی استان فارس و همکاری اداره کل پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر با هدف ارتقای توانمندی در حوزه تدوین، تصویب و اجرای طرحهای علمی و پژوهشی و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات رایج در مسیر ثبت و پیگیری طرحها برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره، شرکتکنندگان علاوه بر آشنایی با اصول تدوین و ارائه طرحهای پژوهشی، بهصورت تخصصی با روند انعقاد قراردادها، ساختار و عملکرد سامانه سمات و چگونگی ثبت، ارزیابی و پیگیری طرحهای پژوهشی در این سامانه آشنا خواهند شد.
درویشی با تأکید بر اهمیت برگزاری اینگونه برنامهها گفت: پژوهش در هلالاحمر صرفاً فعالیت علمی نیست، بلکه ابزاری برای تصمیمسازی هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات بشردوستانه است. این کارگاه زمینهای را فراهم میکند تا معاونین آموزش و پژوهش در سراسر کشور با فرآیندهای جدید و استانداردهای لازم برای انعقاد قراردادها و اجرای طرحها آشنا شوند و بتوانند از ظرفیت علمی همکاران در مسیر حل مسائل واقعی سازمان بهرهمند شوند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس تصریح کرد: سامانه سمات بهعنوان بستر رسمی ثبت و مدیریت طرحهای پژوهشی در جمعیت، نقش مهمی در برنامه ریزی برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور دارد که از یک درگاه واحد آشنایی دقیق همکاران با این سامانه، گام مؤثری در توسعه فعالیتهای علمی و افزایش بهرهوری سازمانی است.
درویشی همچنین با اشاره به میزبانی فارس از این کارگاه اظهار داشت: حضور معاونین آموزش و پژوهش جمعیت از سراسر کشور در فارس، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، همافزایی علمی و تقویت شبکه همکاریهای پژوهشی میان استانهاست. امیدواریم خروجی این برنامه، گامی در جهت ارتقای کیفیت طرحهای پژوهشی و تصمیمگیریهای مبتنی بر داده در جمعیت باشد.
گفتنی است این برنامه بخشی از رویکرد جدید جمعیت هلالاحمر در تقویت زیرساختهای علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی است و با محوریت انتقال تجربه، آموزش عملی و پاسخگویی به ابهامات تخصصی پژوهشگران طراحی شده است.