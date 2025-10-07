خبرگزاری کار ایران
در دیدار نهاوندی با قادری مطرح شد؛

کمیسیون حمایت از تولید مجلس از رویداد شیراز اکسپو بازدید خواهد کرد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان فارس خواستار حمایت همه‌جانبه نمایندگان و مسئولان استان از رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۵ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، محسن نهاوندی در دیدار با  نماینده شیراز و زرقان پیرامون برگزاری نمایشگاه بین‌المللی "شیراز اکسپو ۲۰۲۵" با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی نمایشگاه،  و گفت: شیراز اکسپو رویدادی است که می‌تواند منافع ملی را تقویت کند. انتظار می‌رود با هدایت و پشتیبانی شما، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کشور برای حضور و بازدید از این نمایشگاه ترغیب شوند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان فارس در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری نمایشگاهی در تراز جمهوری اسلامی ایران و شایسته جایگاه استان فارس است.

در ادامه، جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس نیز با اشاره به توانمندی‌های روشن و اثبات شده صنعتگران فارس و کشور، اظهار داشت: در حال رایزنی هستیم تا اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس در قالب هیئتی از نمایشگاه شیراز اکسپو بازدید کنند.

وی  افزود: شیراز اکسپو می‌تواند بستری جدی برای ارتقای صادرات و معرفی توان داخلی باشد و فرصتی کم‌نظیر در اختیار مدیران و فعالان اقتصادی قرار دهد.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد.

