در دیدار نهاوندی با قادری مطرح شد؛
کمیسیون حمایت از تولید مجلس از رویداد شیراز اکسپو بازدید خواهد کرد
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان فارس خواستار حمایت همهجانبه نمایندگان و مسئولان استان از رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۵ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس، محسن نهاوندی در دیدار با نماینده شیراز و زرقان پیرامون برگزاری نمایشگاه بینالمللی "شیراز اکسپو ۲۰۲۵" با ارائه گزارشی از روند آمادهسازی نمایشگاه، و گفت: شیراز اکسپو رویدادی است که میتواند منافع ملی را تقویت کند. انتظار میرود با هدایت و پشتیبانی شما، شرکتها و واحدهای تولیدی کشور برای حضور و بازدید از این نمایشگاه ترغیب شوند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان فارس در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری نمایشگاهی در تراز جمهوری اسلامی ایران و شایسته جایگاه استان فارس است.
در ادامه، جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس نیز با اشاره به توانمندیهای روشن و اثبات شده صنعتگران فارس و کشور، اظهار داشت: در حال رایزنی هستیم تا اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس در قالب هیئتی از نمایشگاه شیراز اکسپو بازدید کنند.
وی افزود: شیراز اکسپو میتواند بستری جدی برای ارتقای صادرات و معرفی توان داخلی باشد و فرصتی کمنظیر در اختیار مدیران و فعالان اقتصادی قرار دهد.
گفتنی است نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار خواهد شد.